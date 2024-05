Ex-Radprofi Bernhard Kohl zeigt werktags um 9.10 Uhr, was er kann. Hans Knauß turnt dann vom 13. bis 17. Mai

Bei "Fit mit den Stars" wird im ORF munter weiterrotiert. Versorgte diese Woche der ehemalige Fußballspieler und -trainer Roman Mählich das bewegungshungrige ORF 2-Publikum werktags um 9.10 Uhr mit Turnübungen, so ist es in der kommenden Woche der Ex-Radprofi Bernhard Kohl, der sich als Vorturner versucht.

"Fit mit den Stars" mit Bernhard Kohl ab Montag im ORF. ORF/Klaus Titzer.

"Sport und Bewegung waren und werden immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens sein. Daher ehrt es mich besonders, ein Teil des neuen Formats 'Fit mit den Stars' sein zu dürfen. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Freude und Spaß in der kommenden Woche. Denn es steht außer Frage: Wer rastet, der rostet", animierte Kohl, der auch als "Dancing Star" in Erinnerung ist, in einer Aussendung zum Mitmachen.

Vom 13. bis 17. Mai ist dann Ex-Skirennläufer und "Österreich vom Feinsten"-Moderator Hans Knauß an der Reihe. Nach dem Aus von Philipp Jelinek, dem Vorturner vom Dienst, lässt der ORF seine Stars rotieren. (red, 5.5.2024)