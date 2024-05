Beherrschen Sie die englische Grammatik? Und wie gut verstehen Sie englische Texte? AP/Kin Cheung

Rund 26.000 Schülerinnen und Schüler sind am Mittwoch zur schriftlichen Zentralmatura in Englisch angetreten. Wie hätten Sie sich geschlagen, wenn Sie im Klassenzimmer gesessen wären? DER STANDARD hat einige der heurigen Beispiele in ein Quiz verpackt, es gibt 15 Punkte zu sammeln. Probieren Sie es aus!

Die Beispiele im Quiz sind den Blöcken "Lesen" sowie "Sprachverwendung im Kontext" entnommen. Bei der wirklichen Matura wurde auch das Hörverständnis getestet, zudem mussten die Prüflinge im Block "Schreiben" eigene Texte verfassen: Alle Angaben sind hier online einsehbar.

Wie schwierig finden Sie die aktuellen Beispiele? Was kam bei Ihrer eigenen Englisch-Matura? Diskutieren Sie gern im Forum! (ta, 10.5.2024)