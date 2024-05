Das Bestandsgebäude soll mit einem Bauwerk in Container- oder Modulbauweise auf dem Grundstück des derzeitigen Parkhauses ergänzt werden. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – In der Causa rund um das ehemalige Wiener Lorenz-Böhler-Spital hat der Verwaltungsrat der AUVA am Mittwoch das europaweite Vergabeverfahren für Totalunternehmerleistungen gestartet. "Für die Errichtung der Übergangslösung lädt die AUVA ein, entsprechende Angebote abzugeben. Das zweistufige Verfahren soll mit Ende Juli abgeschlossen sein, die bauliche Umsetzung unmittelbar danach mit Anfang August beginnen", hieß in einer Aussendung.

Das Bestandsgebäude soll demnach so weit wie möglich ertüchtigt und mit einem Bauwerk in Container- oder Modulbauweise auf dem Grundstück des derzeitigen Parkhauses ergänzt werden. Die vollständige Inbetriebnahme der Übergangslösung ist der AUVA zufolge nach erfolgter Behördenabnahme für Anfang 2025 geplant. "Das beauftragte Projektsteuerungsgremium hat Mitte April seine Arbeit aufgenommen und wird die Umsetzung unter laufender Einbindung des Standort-Betriebsrats sowie des Zentralbetriebsrats weiter fortführen", so die AUVA. (APA, 8.5.2024)