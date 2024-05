Der ORF macht endgültig Schluss mit der TVthek und lässt Mittwoch seine neue Streamingplattform ORF On in den Regelbetrieb starten. Corinna Milborn ist heute Abend in ihrem neuen Reportageformat "on tour" bei der CPAC-Konferenz rechter Politiker in Budapest von Orbán bis Trump. FPÖ-EU-Kandidat Harald Vilimsky, der in Budapest natürlich nicht fehlte, eröffnete mit Helmut Brandstätter (Neos) am Dienstag den Reigen der Zweierkonfrontationen auf ORF 3. Wir waren dabei. "Zuhören tut weh, ich weiß'", sagt er dort.

Schluss mit der TVthek Nach 15 Jahren wird die Streamingplattform durch ORF On ersetzt, die zu Jahresbeginn als Testversion mit dem ORF-Beitrag startete. Laut ORF rund eine Million TVthek-Apps sollen mit Updates durch ORF On ersetzt werden.

"Zuhören tut weh" Harald Vilimsky (FPÖ) würde sich "als Wähler abwenden" von seiner ORF-Zweierkonfrontation mit Helmut Brandstättern von den Neos. Die erste von zehn Zweierkonfrontationen zur EU-Wahl im TV-Tagebuch.

Milborn "nicht woke genug" Zwischen Orbán, Wilders und Trump-Fans auf der CPAC-Konferenz ist die Puls-24-Infochefin erstmals im neuen Format "Milborn on Tour" – Dienstagabend zu sehen, wir haben es vorausgeschaut.

Servus, Lockdown-Ängste! Servus-TV-Reportage schürt Angst vor endlosen Lockdowns durch die WHO. Pünktlich vor dem geplanten Pandemievertragsbeschluss promotet der Privatsender Impfgegner, Verschwörungstheoretikerinnen und Warner vor einem WHO-"Sozialismus" – Irene Brickner analysiert.

"Die Männer mit dem Rosa Winkel" "Universum History" über Verfolgung und Ermordung tausender homosexueller Männer in Konzentrationslagern unter dem NS-Regime.

Angegriffen Grüne werfen Karner Untätigkeit nach Attacke auf TV-Team bei FPÖ-Demo vor. Keine polizeiliche Wahrnehmung zu Übergriff auf Puls-24-Journalisten.

Fußball-EM Servus TV mit interaktiven Möglichkeiten am Zweitscreen: Spielszenen in Wiederholung, Spielerdaten während des Spiels, Statistiken zum Spielverlauf via Handy oder Tablet.

"Krone"-Kulturkritiker Thomas Gabler gestorben Im Alter von 63 Jahren nach langer Krankheit.

Rückschlag für Harry bei Klage gegen britischen Verlag: Gericht entschied gegen Ausweitung auf damaligen Chef Murdoch.

Switchlist "Glück ist mein Name – Eine Stimme gegen Femizid": TV-Tipps für Dienstag.

Schönen Abend!