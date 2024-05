Die EU-Spitzenkandidatin der Grünen stellte sich nach den neuen Vorwürfen der Presse und will ihren "Weg weitergehen". Generalsekretärin Olga Voglauer macht Verantwortliche in SPÖ und KPÖ aus und spricht von "Silberstein-Methoden"

Generalsekretärin Olga Voglauer und EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling bei der Pressekonferenz am Mittwoch. APA/MAX SLOVENCIK

Wenige Tage nachdem sich Lena Schilling, EU-Spitzenkandidatin der Grünen, erstmals zu manchen über den STANDARD publik gewordenen Vorwürfen geäußert hatte, trat sie am Mittwoch erneut vor die Medien, um zu neuesten Enthüllungen Stellung zu beziehen.

Gleich eingangs sagte Schilling, dass sie "extrem wütend" sei und "an einem Punkt, an dem es mir reicht". Ein Rücktritt komme für sie nicht infrage, machte Schilling klar. Sie würde "verstehen, dass viele Menschen eine Rücktrittsstory sehen wollen", diese werde es aber "nicht geben". Sehen werde man vielmehr eine "Kämpferinnenstory". Aufgrund des Rückhalts, den Schilling in den vergangenen Wochen von den Grünen erfahren habe, wolle sie nun auch ein Zeichen setzen, und daher habe sie am Mittwoch einen Antrag auf Parteimitgliedschaft gestellt. Ursprünglich habe sie "kein Mitglied der Grünen werden" wollen, jetzt aber habe sie "einen Entschluss gefasst": "Ich stehe hier als eine Grüne", sagte Schilling.

Wechsel zur Linksfraktion "Bullshit"

Wie am Dienstag berichtet, soll Schilling mit mehreren Personen aus ihrem Umfeld Überlegungen angestellt haben, nach der Wahl zum Europäischen Parlament die Grünen zu verlassen und sich stattdessen der Linksfraktion anzuschließen. Sie selbst dementierte auf Anfrage des Spiegel, mit dem DER STANDARD im Rahmen einer Kooperation zusammenarbeitet, solche Erwägungen und wies diese auch im Rahmen der Pressekonferenz "in aller Deutlichkeit" und als "Bullshit" zurück. "Das war nie ein Thema, und das stimmt einfach nicht." Sie hätte "Angebote von mehreren Parteien" gehabt, sich "aber für die Grünen entschieden".

In einem Chat, der dem STANDARD vorliegt, schreibt Schilling Ende Jänner 2024: Am 24. Februar werde sie offiziell zur Spitzenkandidatin gekürt, "dann bin ich gewählt, und die Grünen können nichts mehr machen muhahha". Laut ihrer Gesprächspartnerin habe sie sich dabei auf die Pläne bezogen, der Linksfraktion beizutreten.

Laut Grünen stamme dieser aus einem anderen Chat Schillings mit anderem Zusammenhang. Am Mittwoch erklärte Schilling schließlich, dass die Chatnachricht so zu verstehen sei, dass es nach ihrer Kür zur Spitzenkandidat de facto kein Zurück mehr für die Grünen geben würde und sie sich dort dann für ihre "eigenen politischen Positionen" stark machen werde. "Diese Nachricht als Beweis zu nehmen, dass ich nicht grüne Politik machen will, finde ich fatal."

Außerdem schrieb Schilling in einem Chat, der dem Spiegel vorliegt, sie habe ihr Leben lang "niemanden so sehr gehasst" wie die Grünen. Die Nachricht verfasste sie, als bereits Termine mit Sigrid Maurer, Werner Kogler und dem grünen Bundesvorstand für eine Spitzenkandidatur stattgefunden hatten. Sie habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie den Grünen früher kritisch gegenüber gestanden sei, denn "wo man viele Erwartungen hat, übt man auch harte Kritik". Aber sie wolle Klimapolitik machen, und das gehe nur mit den Grünen, deshalb habe sie sich zur Kandidatur entschieden. Schilling betonte auch, dass ihr "soziales Umfeld eines gemeinsam" habe: "Viele lehnen die Grünen ab." Deshalb gefalle ihre Kandidatur für die Grünen wohl nicht jeder und jedem.

"Hetzkampagne" und "Silberstein-Methoden"

Die Parteispitze hält jedenfalls nach wie vor eisern an ihrer Spitzenkandidatin fest. Das stellte Generalsekretärin Olga Voglauer am Mittwoch an Schillings Seite erneut klar. Voglauer bezeichnet die Berichterstattung und Medienanfragen zu Schilling als "hemmungslosen Versuch, eine junge engagierte Frau fertig zu machen". Die Gerüchte kämen stets von denselben paar Personen, "mitten im Kreise der SPÖ" und "mitten im Kreise der KPÖ", die davon profitieren würden. Voglauer spricht in diesem Zusammenhang von "Silberstein-Methoden" und "Menschenhetze".

Schilling steht bereits seit zwei Wochen in Kritik, nachdem DER STANDARD über mehrere Fälle berichtet hatte, in denen die EU-Spitzenkandidatin schädigende Unwahrheiten verbreitet haben soll. Unter anderem musste sie sich im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs verpflichten, nicht länger Gewaltgerüchte über das Polit-Ehepaar Bohrn Mena zu verbreiten. (Sandra Schieder, 22.5.2024)