Hinweis: Aufgrund der Layout-Umstellung mit 1. Juli 2019 lassen sich die Einzelrezensionen der Rundschau im alten Format nicht mehr direkt ansurfen. Die Links führen jetzt jeweils zum Beginn der Rundschau-Ausgabe, in der die betreffende Rezension enthalten ist – da hilft leider nur bis zum Wunschziel durchklicken. Ab der Juli-Ausgabe 2019 erscheint die Rundschau in neuem Format, die Rezensionen ab dieser Ausgabe sind dann wieder direkt per Link erreichbar.



A – F

G – L

S – Z

M

° D. J. MacHale: "Pendragon. Der Anfang"



° David Macinnis Gill: "Das Mars-Labyrinth"



° Ian R. MacLeod: "Journeys"



° Ken MacLeod: "The Execution Channel"



° Josh Malerman: "Bird Box"



° Ronald Malfi: "Snow"



° Sascha Mamczak: "Die Zukunft. Eine Einführung"



° Sascha Mamczak & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Das Science Fiction-Jahr 2008"



° Sascha Mamczak & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Das Science Fiction-Jahr 2009"



° Sascha Mamczak & Wolfgang Jeschke: "Das Science Fiction Jahr 2010"



° Sascha Mamczak, Sebastian Pirling & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Das Science Fiction Jahr 2011"



° Sascha Mamczak, Sebastian Pirling & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Das Science Fiction Jahr 2012"



° Sascha Mamczak, Sebastian Pirling & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Das Science Fiction Jahr 2013"



° Sascha Mamczak, Sebastian Pirling & Wolfgang Jeschke: "Das Science Fiction Jahr 2014"



° George Mann: "The Affinity Bridge"



° George Mann: "Osiris Ritual"

° Michael Marrak: "Der Kanon mechanischer Seelen"

° W. G. Marshall: "Enormity"



° Jay Martel: "Channel Blue"



° Harald Martenstein & Tom Peuckert: "Schwarzes Gold aus Warnemünde"



° George R. R. Martin: "Tuf Voyaging"



° George R. R. Martin: "Planetenwanderer"



° George R. R. Martin: "Die Herren von Winterfell"



° George R. R. Martin: "Das Erbe von Winterfell"



° George R. R. Martin: "Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben"



° George R. R. Martin (Hrsg.): "Wild Cards: Das Spiel der Spiele"



° George R. R. Martin (Hrsg.): "Wild Cards: Der Sieg der Verlierer"



° George R. R. Martin: "Armageddon Rock"



° George R.R. Martin, Elio M. Garcia Jr. & Linda Antonsson: "Westeros. Die Welt von Eis und Feuer. Game of Thrones"



° George R. R. Martin: "Traumlieder 3"



° George R. R. Martin: "Die Flamme erlischt"

° George R. R. Martin & Lisa Tuttle: "Sturm über Windhaven"

° George R. R. Martin: "Feuer und Blut. Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros. Erstes Buch"

° A. Lee Martinez: "Der automatische Detektiv"



° A. Lee Martinez: "Monsterkontrolle"



° A. Lee Martinez: "Zu viele Flüche"



° A. Lee Martinez: "Gott im Unglück"



° A. Lee Martinez: "Der Mond ist nicht genug"



° David Marusek: "Getting To Know You"



° David Marusek: "Counting Heads"



° David Marusek: "Mind Over Ship"



° David Marusek: "Wir waren außer uns vor Glück"

° David Marusek: "Upon this Rock, Book 1: First Contact"

° Elan Mastai: "All Our Wrong Todays / Die beste meiner Welten"

° Ashok Mathur: "Once Upon an Elephant"



° Paul McAuley: "Der stille Krieg



° Paul McAuley: "Sonnenfall"



° Michael McBride: "Reiter der Apokalypse"



° Michael McBride: "Sturm der Seelen"



° Michael McBride: "Legionen des Todes"



° Bruce McCabe: "Unfehlbar"

° Cormac McCarthy: "Die Straße"



° Michael McCollum: "Sternenstürme"



° Jack McDevitt: "Das Auge des Teufels"



° Jack McDevitt: "Zeitreisende sterben nie"



° Jack McDevitt: "Echo"



° Jack McDevitt: "Firebird"



° Jack McDevitt & Mike Resnick: "Das Cassandra-Projekt"



° Jack McDevitt: "Apollo"

° Ian McDonald: "Necroville"



° Ian McDonald: "Cyberabad"



° Ian McDonald: "Cyberabad Days"

° Ian McDonald: "Luna"

° Ian McDonald: "Luna. Wolfsmond"

° Ian McDonald: "Time Was"

° Will McIntosh: "Soft Apocalypse"



° Will McIntosh: "Love Minus Eighty"



° Will McIntosh: "Defenders"



° Will McIntosh: "Burning Midnight"

° Will McIntosh: "Faller"

° Angus McIntyre: "The Warrior Within"

° Sean McMullen: "Seelen in der großen Maschine"



° John Meaney: "Tristopolis"



° John Meaney: "Tristopolis 2. Dunkles Blut"



° John Meaney: "Absorption" + "Transmission" ("Ragnarok" 1+2)



° Tobias O. Meißner: "Die Dämonen"



° Tobias O. Meißner: "Die Soldaten"



° Tobias O. Meißner: "Barbarendämmerung"

° Tobias O. Meißner: "Dungeon Planet"

° Paul Melko: "Die Mauern des Universums"



° Paul Melko: "Der Ring"



° Carlton Mellick III: "The Cannibals of Candyland" + "Teeth and Tongue Landscape"



° Carlton Mellick III: "Sunset With A Beard"



° Carlton Mellick III: "Ultra Fuckers"



° Carlton Mellick III: "Cuddly Holocaust"

° Carlton Mellick III: "Ugly Heaven"

° Carlton Mellick III: "Neverday"

° Kai Meyer: "Hex"



° Kai Meyer: "Dschinnland" + "Wunschkrieg" ("Die Sturmkönige", 1 + 2)



° Kai Meyer: "Glutsand" ("Die Sturmkönige", Teil 3)"



° Kai Meyer: "Seide und Schwert" ("Das Wolkenvolk", Teil 1)



° Kai Meyer: "Lanze und Licht" ("Das Wolkenvolk", Teil 2)



° Kai Meyer: "Drache und Diamant" ("Das Wolkenvolk", Teil 3)



° China Miéville: "Die Stadt & die Stadt"



° China Miéville: "Der Krake"



° China Miéville: "Stadt der Fremden"



° China Miéville & Mateus Santolouco: "Dial H. Volume 1: Into You"



° China Miéville: "Perdido Street Station"



° China Miéville: "Das Gleismeer"

° China Miéville: "Dieser Volkszähler"

° Mike Mignola & Christopher Golden: "Joe Golem und die versunkene Stadt"



° L. E. Modesitt, Jr.: "Empress of Eternity"



° Mœbius: "Arzach" und "Die hermetische Garage"



° Mœbius: "Der schwarze Incal", "Der Incal des Lichts" und "In tiefsten Tiefen" ("Der Incal" 1 – 3)

° Helmuth W. Mommers: "Anderzeiten"

° David Moody: "Herbst.Beginn"



° David Moody: "Im Wahn"



° David Moody: "Todeshunger"



° David Moody: "Trust"

° Christopher Moore: "Fool"

° Scotto Moore: "Your Favorite Band Cannot Save You"

° Brian Moreland: "Schattenkrieger"



° Richard Morgan: "Profit"



° Richard Morgan: "Das kalte Schwert"

° Richard Morgan: "Thin Air"

° Chris Moriarty: "Lichtspur"



° William Morris: "Kunde von Nirgendwo"



° Boyd Morrison: "Die Arche"



° James Morrow: "Shambling Towards Hiroshima"



° James Morrow: "The Madonna and the Starship"



° James Morrow: "Reality by Other Means: The Best Short Fiction of James Morrow"

° Sarah Moss: "Cold Earth"



° Sharona Muir: "Invisible Beasts"



° Brandon Mull: "Fabelheim"



° Derryl Murphy: "Napier's Bones"

N

° Ramez Naam: "Nexus"



° Ramez Naam: "Crux"

° Daniele Nadir: "Das dritte Testament"



° Linda Nagata: "The Red: First Light"



° Linda Nagata: "The Red"-Trilogie. "First Light", "The Trials" & "Going Dark"

° Linda Nagata: "The Last Good Man"

° Linda Nagata: "Edges. Inverted Frontier 1"

° Barry Napier: "Die Nester"



° Joseph Nassise & Del Howison: "Midian Unmade: Tales of Clive Barker's Nightbreed"



° Peter Nathschläger: "Wo die verlorenen Worte sind"



° Peter Nathschläger: "Fluchtgemälde"



° Peter Nathschläger: "Im Endkreis"



° Grant Naylor: "Roter Zwerg"



° Grant Naylor: "Besser als das Leben"



° Patrick Ness: "Die Flucht" ("New World" 1)



° Patrick Ness: "Das dunkle Paradies" ("New World" 2)

° Patrick Ness: "And the Ocean Was Our Sky"

° Sylvain Neuvel: "Sleeping Giants"

° Sylvain Neuvel: "Giants. Zorn der Götter"

° Sylvain Neuvel: "Giants. Die letzte Schlacht"

° Annalee Newitz: "Autonom"

° Larry Niven & Edward M. Lerner: "Die Flotte der Puppenspieler"



° Larry Niven & Edward M. Lerner: "Der Krieg der Puppenspieler"



° Larry Niven & Edward M. Lerner: "Verrat der Welten"



° Larry Niven & Edward M. Lerner: "Das Schicksal der Ringwelt"



° Larry Niven & Gregory Benford: "Bowl of Heaven" / "Himmelsjäger"



° Larry Niven & Gregory Benford: "Sternenflüge"



° Claire North: "The First Fifteen Lives of Harry August"

° Claire North: "The Sudden Appearance of Hope"

° Ryan North: "How to Invent Everything: A Survival Guide for the Stranded Time Traveler"

O

° Matthias Oden: "Junktown"

° Mel Odom: "Das Buch der Halblinge"



° Peadar Ó Guilín: "Die Kuppel"



° Peadar Ó Guilín: "Das Ende des Himmels"



° Nnedi Okorafor: "Who Fears Death"



° Nnedi Okorafor: "Lagoon"

° Nnedi Okorafor: "Das Buch des Phönix"

° Alexandra Oliva: "Survive"

° Anthony O'Neill: "Dark Side"

° Naomi Oreskes & Erik M. Conway: "The Collapse of Western Civilization"

° T. S. Orgel: "Terra"

P

° Dru Pagliassotti: "Das mechanische Herz"



° Philip Palmer: "Red Claw"



° K. J. Parker: "The Company"



° K. J. Parker: "Blue and Gold"



° K. J. Parker: "Purpur und Schwarz"



° K. J. Parker: "Academic Exercises"



° K. J. Parker: "The Devil You Know"

° K. J. Parker: "Savages"

° Benjamin Parzybok: "Sherwood Nation"



° James Patterson & Michael Ledwidge: "Zoo"

° David Pedreira: "Killing Moon"

° Mal Peet: "Die Murdstone-Trilogie"

° Alexey Pehov: "Schattenwanderer"



° Niklas Peinecke: "Das Haus der blauen Aschen" (D9E 2)



° Benjamin Percy: "Roter Mond"

° Benjamin Percy: "The Dark Net"

° Nathaniel Philbrick: "Im Herzen der See"

° Julie Phillips: "James Tiptree Jr. Das Doppelleben der Alice B. Sheldon"



° Franz Pichler: "Hugo Gernsback und seine technischen Magazine"



° Cameron Pierce: "Shark Hunting in Paradise Garden"



° Cameron Pierce (Hrsg.): "Amazing Stories of the Flying Spaghetti Monster"



° Georg Pils & Eva Ruppert (Hrsg.): "Geschichten aus dem Finsterland"



° Sarah Pinborough & F. Paul Wilson: "Die letzte Plage"



° Ricardo Pinto: "The Third God" ("The Stone Dance of the Chameleon", 3



° Oliver Plaschka: "Die Magier von Montparnasse"



° Thomas Plischke: "Die Zwerge von Amboss" ("Die Zerrissenen Reiche 1")



° Thomas Plischke: "Die Ordenskrieger von Goldberg" ("Die Zerrissenen Reiche 2")



° Thomas Plischke: "Die Halblinge des Ewigen Hains" ("Die Zerrissenen Reiche 3")



° Daniel Polansky: "Der Herr der Unterstadt"



° James Polster: "The Prankster"



° Uwe Post: "Symbiose"



° Uwe Post: "SchrottT"



° Uwe Post: "Sterne in Asche"

° Uwe Post: "Petware und andere Storys"

° Uwe Post, Frank Lauenroth, Niklas Peinecke, Frederic Brake, Merlin Thomas, Uwe Hermann & Christian Weis: "Biom Alpha: Die Ankunft"

° Uwe Post, Frank Lauenroth, Niklas Peinecke, Frederic Brake, Merlin Thomas, Uwe Hermann & Christian Weis: "Biom Alpha: Der Aufbruch"

° Uwe Post, Uwe Hermann & Frederic Brake: "Biom Alpha: Der Krieg"

° Terry Pratchett: "Der Winterschmied"



° Terry Pratchett: "Eine Insel"



° Terry Pratchett: "Der ganze Wahnsinn"



° Terry Pratchett: "Der Club der unsichtbaren Gelehrten"



° Terry Pratchett: "Steife Prise"



° Terry Pratchett & Jacqueline Simpson: "Mythen und Legenden der Scheibenwelt"



° Terry Pratchett: "Dunkle Halunken"



° Terry Pratchett & Stephen Baxter: "Die Lange Erde"



° Terry Pratchett & Stephen Baxter: "Der Lange Krieg"



° Stephen Baxter & Terry Pratchett: "Der Lange Mars"

° Terry Pratchett & Stephen Baxte: "Das Lange Utopia"

° Stephen Baxter & Terry Pratchett: "Der Lange Kosmos"

° Terry Pratchett: Toller Dampf voraus"



° Terry Pratchett: "Mrs Bradshaws höchst nützliches Handbuch für alle Strecken der Hygienischen Eisenbahn Ankh-Morpork und Sto-Ebene"



° Terry Pratchett: "Die Krone des Schäfers"

° Terry Pratchett unter hülfreicher Unterstützung des Discworld Emporiums: "Vollsthändiger und unentbehrlicher Atlas der Scheibenwelt"

° Douglas Preston: "Credo"



° Cherie Priest: "Boneshaker"



° Christopher Priest: "Inverted World"



° Andersen Prunty: "My Fake War"



° Horst Pukallus: "Flüsterasphalt"



° Tom Purdom: "Romance on Four Worlds: A Casanova Quartet"

Q

° q/uintessenz (Hrsg.): "Am Ende der Leitung"

R

° Doron Rabinovici: "Die Außerirdischen"

° Hannu Rajaniemi: "Quantum"



° Hannu Rajaniemi: "Fraktal"

° Hannu Rajaniemi: "Summerland"

° Steve Rasnic Tem: "Ubo"

° Kit Reed: "Where"

° Philip Reeve: "Mortal Engines. Krieg der Städte"

° Philip Reeve: "Mortal Engines 3: Der grüne Sturm"

° Iain Reid: "Foe"

° Rob Reid: "Year Zero"



° Leon Reiter: "Jetzt"

° Rick Remender, Jerome Opeña & Matt Hollingsworth: "Seven to Eternity: Der Gott des Flüsterns"

° Mike Resnick: "Die Söldner"



° Mike Resnick: "Resnick's Menagerie"



° r.evolver: "The Nazi Island Mystery"



° Alastair Reynolds: "Das Haus der Sonnen"



° Alastair Reynolds: "Himmelssturz"



° Alastair Reynolds: "Unendliche Stadt"



° Alastair Reynolds: "Aurora"

° Alastair Reynolds: "Okular"

° Alastair Reynolds: "Duplikat"

° Alastair Reynolds: "Rache"

° Alastair Reynolds: "Permafrost"

° Douglas E. Richards: "Split Second. Zurück in der Zeit"

° Thomas Rid: "Maschinendämmerung. Eine kurze Geschichte der Kybernetik"

° A. G. Riddle: "Departure"

° Hannes Riffel & Sascha Mamczak: "Das Science Fiction Jahr 2015"

° Hannes Riffel & Sascha Mamczak: "Das Science Fiction Jahr 2016"

° Hermann Ritter, Johannes Rüster, Dierk Spreen & Michael Haitel (Hrsg.): "Heute die Welt – morgen das ganze Universum. Rechtsextremismus in der deutschen Gegenwarts-Science-Fiction. Science-Fiction und rechte Populärkultur"



° Chris Roberson: "The Dragon's Nine Sons"



° Adam Roberts: "Yellow Blue Tibia"



° Adam Roberts: "Swiftly"



° Adam Roberts: "By Light Alone"



° Adam Roberts: "Twenty Trillion Leagues Under the Sea"



° Kim Stanley Robinson: "2312"

° Kim Stanley Robinson: "Aurora"

° Kim Stanley Robinson: "New York 2140"

° Jane Rogers: "Das Testament der Jessie Lamb"



° Rob Rogers: "Devil's Cape"

° Benjamin Rosenbaum: "Die Auflösung"

° Armin Rößler & Heidrun Jänchen (Hrsg.): "Lotus-Effekt"



° Armin Rößler & Heidrun Jänchen (Hrsg.): "Die Audienz"



° Armin Rößler & Heidrun Jänchen: "Emotio"



° Patrick Rothfuss: "Der Name des Windes"



° Andrej Rubanov: "Chlorofilija"



° Brian Ruckley: Winterwende



° Gerd Ruebenstrunk: "Das Wörterbuch des Viktor Vau"



° Matt Ruff: "The Mirage"



° Matt Ruff: "Lovecraft Country"

° Jean-Christophe Rufin: "Globalia"



° Kristine Kathryn Rusch: "Kallisto"



° Geoff Ryman: "Pol Pots wunderschöne Tochter"