Martin Kintrup, Sarah Schocke, Jumbo Schreiner, Sandra Schumann Die One-Pot-Challenge Gräfe und Unzer Verlag, 2019 192 Seiten, € 20,60 ISBN 978-3-8338-6978-5 Foto: Gräfe und Unzer/Fotograf: Klaus Maria Einwanger

Thomas "Jumbo" Schreiner hat sich als "XXL-Tester" für das TV-Magazin "Galileo" einen Namen gemacht. Dafür muss er besonders große Mahlzeiten verdrücken und bewerten. Der ideale Kandidat für eine Kochshow in Buchform. Denn "Die One-Pot-Challenge" schickt die Kochprofis Sandra, Sahra und Martin in die Küche, mit dabei haben sie ihr Lieblingskochgeschirr: Topf, Blech und Pfanne. Ihre Herausforderung: aus 20 Hauptzutaten sollen sie jeweils ein Rezept kreieren.

Der Juror Thomas "Jumbo" Schreiner Foto: Gräfe und Unzer/Fotograf: Klaus Maria Einwanger

Entstanden sind 60 Rezepte mit Hauptzutaten aus Gemüse wie Auberginen und Brokkoli, Hülsenfrüchten wie Linsen und Kichererbsen, Garnelen sowie verschiedenen Fleischsorten. Aber auch Feta, Tofu und Süßkartoffel sind mit dabei.

Die Süßkartoffeln werden auf dem Blech zu bunten Süßkartoffeltoasts, im Topf zu Süßkartoffelpüree mit schwarzen Bohnen und Feta. In der Pfanne gebraten und mit Cranberrys und Pecannüssen entsteht daraus ein warmer Salat. Der Juror "Jumbo" fand die Toasts unwiderstehlich, das Püree bekam den "Oscar für die beste Nebenrolle" und der Salat wurde zum "Star auf jeder Grillparty" erkoren.

Auch der Kabeljau wird mit unterschiedlichen weiteren Zutaten zubereitet und alle Gerichte werden vom Verkoster gelobt. Die Zubereitung in der Pfanne oder am Blech geht relativ schnell, doch die in Tomatensauce geschmorten Frikadellen sind arbeitsintensiver, es braucht etwas Zeit, bis die Laberl geformt sind.

Foto: Gräfe und Unzer/Fotograf: Klaus Maria Einwanger

Foto: Gräfe und Unzer/Fotograf: Klaus Maria Einwanger

Das flotte und etwas flapsige Layout spricht vermutlich eher bildschirmverwöhntes Publikum an. Die Rezeptauswahl ist jedenfalls kreativ und abwechslungsreich, die Zutaten leicht erhältlich und die meisten Gerichte sind auch schnell zubereitet. Egal ob Pfanne, Topf oder Blech – es kann losgekocht werden. (Helga Gartner, 22.6.2019)