[International] Iran setzt im Atomstreit Europa immer weiter unter Druck.

Frage und Antwort: Zur iranischen Atombombe ist es noch immer ein langer Weg.

Hochrechnung: Konservative gewinnen Parlamentswahl in Griechenland.

[Wirtschaft] Deutsche Bank baut Konzern um und streicht 18.000 Stellen.

[Inland] Ein vermeintlich gemeinsamer Termin von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dem Milliardär René Benko bei der CDU hat in sozialen Medien und bei politischen Rivalen für Irritationen gesorgt.

[Kultur] 1911/14 verewigte Kokoschka drei Brüder in einem Gemälde, das 1944/45 aus Familienbesitz verschwand. Im Vorfeld einer Auktion in London wurde es aus Profitgier zerteilt.

[Sport] US-Frauen verteidigen mit 2:0 den WM-Titel.

[Wetter] Im Westen und Süden überwiegen eher die Wolken und es kommt zeitweise zu Regen oder Regenschauern, im Süden können noch stellenweise Blitz und Donner dabei sein. Sonst bleibt es heiter bei 14 bis 24 Grad.

[Zum Tag] Am 8. Juli 1908 flog die französische Bildhauerin Thérèse Peltier in Turin als erste Frau in einem Flugzeug mit.