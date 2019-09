Foto: (c) Manfred Klimek

13 Jahre lang prägte Willi Klinger die österreichische Weinwelt und das Bild, das diese über die Landesgrenzen hinaus hinterlässt, als Geschäftsführer der Österreichischen Weinmarketing GmbH, kurz ÖWM.

Er gilt als Marketingguru, der durch seine Tätigkeit massiv am Aufschwung des österreichischen Weins national, wie auch international beteiligt war. Geboren ist Willi Klinger in Oberösterreich, als Marketing-Genie kehrte er allerdings aus Italien heim, nachdem er an der Seite von Weinikone Angelo Gaja für dessen Weingut im Piemont tätig war. Am 1. Jänner 2007 trat er das Amt des Geschäftsführers der Österreichischen Weinmarketing GmbH, kurz ÖWM an.

Dreizehn Jahre lang stand Willi Klinger der ÖWM vor. Während seiner Zeit und auch durch seine Hilfe gelangte österreichischer Wein zu weltweiter Bekanntheit, und das obwohl Österreich mit seinen 45.000 Hektar Weinanbaufläche mengenmäßig zu den vernachlässigbaren Weinregionen im weltweiten Vergleich zählt.

Ende letzten Jahres gab Willi Klinger schließlich bekannt, seine Tätigkeit als Geschäftsführer der ÖWM mit Ende des Jahres 2019 niederzulegen. Lange dauerte die Suche nach einem Nachfolger, die der gebürtige Brite Chris Yorke mit 1. Jänner 2020 offiziell antritt.

Was wird aus Willi Klinger?

Größere Wogen als die Suche nach einem neuen ÖWM-Geschäftsführer schlugen seit Bekanntgabe der Kündigung Klingers die Spekulationen um die zukünftige Tätigkeit von Österreichs Weinguru. Ruhestand? Ausland? Oder doch etwas in Österreich? Was kann des Weinmarketing-Chefs nächster Schritt sein?

Seit heute steht fest: Er wird mit 1.Jänner 2020 der neue Geschäftsführer von Wein&Co, dem Vinothek- und Restaurantkonzept, das 1993 von Heinz Kammerer gegründet und Ende 2018 an die deutsche Hawesko-Gruppe verkauft wurde. Willi Kinger tritt mit 1. Jänner 2020 die Position als neuer Geschäftsführer von Wein&Co. an. (niw, 2.9.2019)