Sobald man ein Kind hat, werden Arztbesuche häufiger. Zum einen gibt der Mutter-Kind-Pass bestimmte Untersuchungen zu bestimmten Zeitpunkten vor, und zum anderen sind die Kleinen auch häufiger krank, da ihr Immunsystem noch nicht so gut ausgebildet ist. Das heißt für Eltern vielfach, dass die Suche nach einem Kinderarzt bereits in der Schwangerschaft erfolgen muss, denn freie Plätze bei einem Kassenvertragsarzt sind in manchen Gegenden nicht einfach zu finden. Selbst Wahlkinderärzte nehmen oft keine neuen Patienten mehr auf.

Die Kinderarztsuche ist oft nicht ganz einfach. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/Imgorthand

Lange Wartezeiten und wenig Zeit

Aber selbst wenn man einen Termin bei einem Kinderarzt bekommen hat, ist die Situation oft unbefriedigend. Zwischen vielen hustenden, schnupfenden und mit Ausschlag übersäten Kindern und langen Wartezeiten fühlt man sich mit einem Neugeborenen nicht unbedingt sehr wohl. Wenn man dann auch noch im Behandlungszimmer das Gefühlt hat, der Arzt nimmt sich nicht richtig Zeit und Fragen werden nicht beantwortet, begibt man sich vielleicht weiter auf die mühsame Suche. Freundinnen von Userin "Cannondalle" gehen aus diesem Grund zu einem Wahlarzt:

"Für einen Patienten brauche ich im Schnitt zehn Minuten. Aber wir Kinderärzte stecken in einem engen Korsett: Wir sind für die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen verantwortlich, auch das Schema der Teilimpfungen gibt gewisse Intervalle vor", beschreibt die Wiener Kassenkinderärztin Elisabeth Rüth-Dressel ihren Arbeitsalltag. Im STANDARD-Interview macht sie das Gesundheitssystem dafür verantwortlich, dass Kinderärzte schlecht bezahlt werden und aus diesem Grund kaum noch Medizinabsolventen Kinderärzte werden – und das obwohl "es ein wunderbarer Beruf mit großer Verantwortung" ist.

Sind Sie mit der medizinischen Versorgung Ihres Kind zufrieden?

Haben Sie schnell einen Kinderarzt gefunden? Wie lange warten Sie auf einen Termin? Wie lange im Wartezimmer? Nimmt sich der Arzt für Ihr Kind und für Ihre Fragen Zeit? Gehen Sie zu einem Kassen- oder einem Wahlarzt? Erzählen Sie im Forum über Ihre Erfahrungen! (wohl, 4.9.2019)