Schönen guten Morgen! Hier sind deine News für den Mittwoch!

[Inland] Wissenschafter: Klimaplan überschreitet rote Linie politischer Verantwortungslosigkeit.

Volksbegehren fordert 1.200 Euro Grundeinkommen ohne Gegenleistung.

Medienbericht: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kickl wegen Verhetzung.

Hundert Köpfe brüten über türkis-grünem Pakt.

Casinos Austria: Neue Razzien, auch Löger und Pröll sind beschuldigt.

[International] Podcast: Impeaching Trump – der riskante Kampf gegen den US-Präsidenten.

[Karriere] Was ist die Arbeitergeberkündigung und in welcher Form darf diese erfolgen. Alles zum Thema gibt es hier.

[Wetter] Mit einem Mittelmeertief und dem Einfließen kalter Luftmassen von Westen her ist verbreitet mit teils kräftigen Regen- und Schneefällen zu rechnen. Besonders im Westen, an der Alpennordseite, schneit es zunächst oft bis in tiefe Lagen. 2 bis 9 Grad.

[Zum Tag] Gerard Butler feiert am 13. November 2019 seinen 50. Geburtstag. Butler ist ein schottischer Schauspieler, der seit Mitte der 1990er-Jahre u. a. in "Timeline" (2003), als König Leonidas in "300" (2007) und in "P.S. Ich liebe Dich" (2007) zu sehen war.