Vorzeitig out: Marco Schwarz. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Alta Badia – Der Österreichische Skiverband (ÖSV) schickt vier Männer ins Finale des Parallel-Riesentorlaufs am Montag in Alta Badia. Roland Leitinger, Dominik Raschner, Michael Matt und Christian Hirschbühl überstanden die Qualifikation. Auf der Strecke blieben Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner, Johannes Strolz und Daniel Meier. Auf der Strecke blieben die Franzosen Clement Noel, der im ersten Lauf der Qualifikation stürzte, und Cyprien Sarazzin, der am Vortag Zweiter war. Auch der Norweger Kjetil Jansrud schaffte es nicht ins Finale.

Die beste Gesamtzeit in der Qualifikation über zwei Läufe erzielte der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Dahinter reihten sich die beiden Deutschen Stefan Luitz und Alexander Schmid ein. Schnellster Österreicher war Leitinger unmittelbar hinter Sonntag-Sieger Henrik Kristoffersen auf Platz fünf.

Der Norweger trifft im Sechzehntelfinale (Entscheidung ab 18.15 Uhr) auf Hirschbühl. Leitinger fährt gegen den US-Amerikaner Tommy Ford, den Sieger von Beaver Creek. Matt muss gegen Ryan Cochran-Siegle (USA) ran. Raschner duelliert sich mit dem Italiener Simon Maurberger. Der Sieger wird im K.o.-Modus ermittelt. (APA, red, 23.12.2019)