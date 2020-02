Freut sich, will aber trotzdem das System ändern: Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Es kommt gar nicht so oft vor, dass ein österreichischer Bildungsminister bei der Präsentation der Ergebnisse von Leistungsstudien Anlass zur Freude hat. Bei Heinz Faßmann (ÖVP) war es diesmal so weit. Es tue ihm fast leid, dass er diesmal keine Alarmmeldungen zum Zustand der Schulbildung parat habe, scherzte er am Freitag bei der Pressekonferenz im Ministerium. Denn die Überprüfung der Bildungsstandards im Fachbereich Englisch zeige, kurz gefasst: Die Sprachfähigkeiten der Jugendlichen werden besser – und zwar sowohl im Pflichtschulbereich (APS) als auch bei den allgemein bildenden höheren Schulen (AHS).

Die Ausgangslage: Im Frühjahr 2019 wurden rund 80.000 Schülerinnen und Schüler der achten Schulstufe getestet – der Fokus lag dabei auf Lesen und Hören. Zusätzlich sollte eine Stichprobe von rund 7.500 Jugendlichen ihre Schreibfähigkeiten unter Beweis stellen – diese Übung ist nicht so gut gelungen.

Deutlich besser beim Lesen und Hören ...

Weil das Lesen und Hören von englischen Aufgaben bereits 2013 auf der Tagesordnung stand, lassen sich für das Bildungsministerium daraus wichtige Vergleiche anstellen. Dabei zeigt sich unter anderem: Es gibt deutlich weniger Schülerinnen und Schüler auf dem untersten Kompetenzniveau (laut europäischem Referenzrahmen: A1 und darunter) bei gleichzeitig deutlich mehr Jugendlichen mit Spitzenleistungen (B1 und darüber hinaus). Nimmt man Lesen, Hören und Schreiben zusammen, ist die Gruppe der schwachen Jugendlichen in Englisch um etwa zwei Drittel geschrumpft.

In Punkten ausgedrückt: Die Jugendlichen beherrschen das Lesen englischer Texte deutlich besser als sechs Jahre zuvor. Während 2013 durchschnittlich 524 Punkte erreicht wurden, steigerten sich die Englisch-Lernenden bei der Testung 2019 um 29 auf durchschnittlich 553 Punkte. Besonders das Ergebnis im Bereich Hören sticht hervor: Hier stiegen die mittleren Leistungen um 51 Punkte auf 587 Punkte.

Serien und Erasmus

Für die gemessenen Erfolge beim Hören und Lesen hatte Minister Faßmann mehrere Erklärungen parat, wobei er zugab, dass es sich dabei um "Hobbyinterpretationen" handelt. Zum Beispiel: "Englisch ist Teil der authentischen Alltagskultur der Schüler geworden." Das zeige sich etwa daran, dass junge Menschen Serien mittlerweile selbstverständlich in der englischen Originalsprache anschauen. Eine andere Ursache sei die bessere Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die verstärkt der "Generation Erasmus" entstammten und während ihres Lehramtsstudiums Erfahrungen im Ausland sammeln konnten.

... aber das Schreiben klappt nicht so gut

Schreiben liegt den Getesteten hingegen weniger: 23 Prozent der Jugendlichen erreichten hier nicht einmal A1-Niveau. Das bedeutet, dass sie in der schriftlichen Kommunikation nicht einmal einfache Alltagssituationen bewältigen können. "Schreiben ist einfach schwieriger als Lesen und Hören", versuchte sich Faßmann an einer Erklärung. Der Trend zeigt aber auch beim Schreiben nach oben, 2013 lagen noch 37 Prozent der Getesteten unter A1-Niveau. Beim durchschnittlichen Schreibniveau der Schüler gab es in den vergangenen sechs Jahren ebenfalls eine Verbesserung.

Deutliche Unterschiede nach Schultypen bleiben

Nach Schultypen aufgeschlüsselt: Grundsätzlich sind die Leistungsunterschiede zwischen Pflichtschulen und AHS am Schrumpfen. Insgesamt erzielen AHS-Schüler immer noch bessere Ergebnisse, aber sowohl beim Lesen als auch beim Hören verringerten die Pflichtschüler den Abstand.

Blick auf den Bereich Lesen: In der AHS erreichen etwa zwei Drittel (69 Prozent) der Schülerinnen und Schüler das Niveau B1 oder darüber. Ein weiteres Drittel (31 Prozent) schafft es auf Level A2. Im Pflichtschulbereich hat etwa ein Viertel der Getesteten (27 Prozent) ein Ergebnis auf B1-Niveau, zwei Drittel (66 Prozent) zeigen Fähigkeiten auf A2-Level.

Auch in Bezug auf den sozioökomischen Hintergrund gibt es nach wie vor beträchtliche Unterschiede in den Englischkenntnissen der Schüler. Jugendliche aus Familien, in denen mindestens ein Elternteil Matura hat, liegen im Schnitt 46 Punkte vor jenen, deren Eltern keine Matura haben. Der Abstand zwischen den Gruppen konnte ein wenig verringert werden.



Faßmann: Englisch ab 2025 Pflicht in Volksschulen

Bis dato haben die Ergebnisse keinen Einfluss auf die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler. Bildungsminister Faßmann will jedoch die Art der Messung auf neue Beine stellen – mit einer direkten Rückmeldung an die Lehrkräfte und damit Notenrelevanz. Künftig soll das Ganze dann statt informelle Kompetenzmessung (IKM) den Namen individuelle Kompetenzmessung (iKM plus) tragen und bereits in der dritten und siebenten Schulstufe verpflichtend durchgeführt werden. Bundesland- und Österreichergebnisse will man daraus keine mehr erstellen, sehr zum Missfallen einiger Experten. Geplantes Startdatum laut Faßmann: Herbst 2021/22.

Eine weitere Neuerung kündigte Faßmann in der Pressekonferenz am Freitag an. Ab 2025 soll Englisch schon ab der dritten Klasse Volksschule ein Pflichtgegenstand sein. Vielerorts wird Englisch schon jetzt in der Volksschule unterrichtet, das habe sich als Erfolgsmodell erwiesen, befand Faßmann. (Theo Anders, Karin Riss, 21.2.2020)