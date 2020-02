Selten hat eine Smartphone-App für derartig viel Aufregung gesucht. Nach einer Zwangspause ist die Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" seit Montagvormittag wieder da. Die Youtuberin Natalia Taylor hat ihren Fans auf Instagram vorgegaukelt, für einen Luxusurlaub nach Bali gereist zu sein. Tatsächlich war Taylor nie in Bali – sondern filmte sich bei Ikea. Ein Steirer hat bei Amazon Hardware im Wert von 3.000 Euro bestellt. Doch die Pakete kamen nie an – der Beginn einer langen Auseinandersetzung mit dem Online-Riesen. Ein User zerstörte mit seinen Game-Wertungen die Hoffnungen eines Indie-Entwicklers. Seine Erklärung: "War high und wütend". Wir wünschen einen guten Start in die Woche!

[Comeback] Umstrittene Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" wieder online

[Webmix] Bei Ikea gefilmt: Influencerin täuschte Urlaub auf Bali vor

[Online-Handel] Bestellung um 3.000 Euro verschwunden: Amazon hielt Steirer monatelang hin

[Smartphone] Xperia 1 II und 10 II vorgestellt: Sony bringt den Kopfhörerstecker zurück

[Games I] "War high und wütend": User zerstörte mit Wertungen Hoffnungen von Indie-Entwickler

[Fehlerhaft] Apples Pornofilter blockieren Fotos von asiatischem Essen

[Games II] "Fortnite"-Star "Ninja": Wenn du nach einer Niederlage nicht auszuckst, bist du ein schrecklicher Mensch"

[Studie] Ein Viertel aller Postings über den Klimawandel stammen von Bots

[Kritik] Start-Up MyMüsli bietet DNA-Tests für passende Müsli-Mischung an