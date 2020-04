Die Baumärkte sind zwar geschlossen – die nötigen Utensilien für das eine oder andere Projekt haben die meisten aber ohnehin zuhause. Foto: istockphoto/NitaYuko

Wer hätte das gedacht, aber Pandemie-Zeit ist eine besondere Zeit. Alle, denen das Prädikat "systemrelevant" nicht zufällt, sehen sich nun mit doch sehr viel Zeit in Händen in den eigenen vier Wänden.

"Das mache ich morgen, da habe ich diese Woche zu wenig Zeit dafür, das mache ich nur im Winter, das Wetter ist draußen viel zu schön ..." – Nein! Die Zeit der Prokrastination ist endgültig vorbei. Die Wohnungen werden wieder blitzblank geschrubbt, der Kühlschrank das dritte Mal diese Woche umgeräumt. Das Bild, das man seit Monaten aufhängen wollte, strahlt nun endlich von der Wand herunter, und wenn das Schlafzimmer einen neuen Anstrich vertragen kann – wann, wenn nicht jetzt?

Zwei Fliegen mit einer Haushaltsklatsche

Gut, die Baumärkte sind geschlossen. Aber bitte, wie viele Haushalte haben nicht schon lange alle möglichen Werkzeuge und Utensilien im Keller, um die eigenen vier Wände in neuem Glanz erstrahlen zu lassen? Sie wurden bisher bloß nie gebraucht, denn "das mache ich morgen, da habe ich diese Woche zu wenig ..." – Sie kennen das Spiel.

Nun werden gleich zwei Fliegen mit einer Haushaltsklatsche erledigt. Das Heim wird endlich so, wie man es sich immer vorgestellt hat. Und Social Distancing ist auch gewährleistet, denn, verdammt noch mal, das Bild will einfach nicht an der Wand hängen bleiben, und das brüllt man dabei so laut, dass niemand freiwillig in das Zimmer kommt, in dem man gerade arbeitet.

Übung macht nicht jeden Meister

Nicht jede, nicht jeder ist zum Handwerker geboren. Daran ändert auch eine Pandemie rein gar nichts, Übung macht nicht jeden Meister. Während also die eine Hälfte der Wohnungen wunderschön aus dieser Pandemie kommen wird, ähnlich wie ein Schmetterling aus dem Kokon, wird die andere Hälfte danach aussehen wie alter und löchriger Käse.

Wenn Sie mich also jetzt entschuldigen würden – ich muss mein Bild neu aufhängen. (Thorben Pollerhof, 3.4.2020)