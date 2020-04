Mediennews: "Die Simpsons": Maggie-Kurzfilm startet am Freitag auf Disney+, die Maskottchen des Durchhaltens aus der "ZiB 1" und die Matthäuspassion auf Ö1

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag im Überblick:

Rekordwert: Verweildauer auf derStandard.at im März mehr als verdoppelt – 7.417.507 Stunden verbrachten Userinnen und User auf den Seiten von derStandard.at – Platz eins unter Nachrichtenportalen bei durchschnittlicher Verweildauer pro User

"Heiliger Sebastian": Radio Wien erntet heftige Kritik für Kanzler-Malen – ORF-Regionalsender rief in der Kindersendung "WOW" dazu auf, Kanzler Kurz zu malen – und sorgte bei einigen Hörern für Empörung

Nadja und Tarek, die Maskottchen des Durchhaltens: "ZiB 1" mit Bernhard und Leitner – Gutgelaunt und braungebrannt (Terrassenzugang?) nehmen sie in den Corona-Wochen ihre Vorbildfunktion staatstragend wahr: Nicht aufgeben und die Laune nicht verlieren

"Die Simpsons": Maggie-Kurzfilm startet am Freitag auf Disney+ – Der Kurzfilm wurde bereits in einigen englischsprachigen Ländern als Vorfilm vor "Onward: Keine halben Sachen" gezeigt

Kartellbehörde: Google zu Urheberrechts-Zahlungen verpflichtet – Französische Kartellbehörde reagiert auf Beschwerden von Medien – Presse wirft US-Konzern Aushöhlung des EU-Leistungsschutzrechts vor

Alternative zum Eurovision Song Contest dauert zweieinhalb Stunden – Gemeinschaftssendung "Europe Shine a Light" steht am 16. Mai unter der Schirmherrschaft der ARD auf dem Programm

Ö1 widmet sich am Karsamstag der Matthäuspassion – Ein Hörspiel von Leonhard Koppelmann steht auf dem Programm und Vertonungen vor und nach Bach in "Apropos Klassik" sowie theologische Deutungsfragen in "Logos"

Switchlist – die TV-Tipps für Donnerstag: "Brand" und "Brennpunkt Brooklyn". Außerdem Reportagen zur Corona-Krise, künstliche Intelligenz und "Sherlock Holmes’ cleverer Bruder"

