Wenn wir jetzt beim Einkauf Masken tragen müssen: Warum nicht auch Handschuhe?

Da fragen wir am besten wieder Reinhard Würzner vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Das war der, der uns alles zu Impfstoffen gesagt hat. Die Masken tragen wir, um andere zu schützen, weil die meisten Viren nämlich aus dem Mund kommen, sagt er. So weit, so gut. Und Handschuhe? Der Experte empfiehlt für unterwegs, einen Desinfektionsspray mitzunehmen, aber eben auch Handschuhe, "für Dinge, die sehr viele Menschen angreifen". Da helfen aber auch die Masken. Hä? Mit denen verringern wir nämlich gleichzeitig die Gefahr der Ansteckung über Oberflächen, auf die wir sprechen, husten und niesen. Weil die Maske viele Viren abfängt sozusagen.

Wie lange hält sich denn dieses Virus auf Flächen? Gibt es da Unterschiede?

"Dies weiß man leider nicht so genau", sagt Experte Würzner. Es gibt tatsächlich Unterschiede. Er meint auch, viel wichtiger wäre es, zu wissen, wie lange das Virus auf Oberflächen ansteckend ist. Dies wird derzeit untersucht. "Es kann aber mehrere Stunden oder gar Tage sein. Es kann länger sein, wenn ich unbemerkt sehr viele Viren auf die Oberfläche ,gesprüht‘ habe, was man ohne Maske nicht verhindern kann." Was man aber wisse: Das Virus mag große Trockenheit und direkte Sonneneinstrahlung nicht so. Es gilt also: Hände waschen! Hände waschen!

Muss ich vor den Verpackungen Angst haben? Soll ich sie besser nicht angreifen?

Ein gewisses Restrisiko besteht, warnt der Wissenschafter. Man könne mit einem Desinfektionsspray die Zeitung oder anderes, was häufig angegriffen wird, mit zwei Spritzern auf beiden Seiten absprühen. Man soll häufiger die Hände waschen, sagt Würzner. Bei Dingen, die sehr viele angreifen, sind Handschuhe praktisch, von denen man immer welche mitnehmen sollte. Man kann sie anziehen, wenn an der Kasse mit Kreditkarte gezahlt wird und dabei der PIN-Code eingegeben wird. Noch ein wichtiger Hinweis des Experten: Die Dinger gehören immer wieder vorsichtig ausgezogen, damit man die Viren nicht über die Handschuhe weiterverbreitet.

Foto: Fatih Aydogdu

Ich seh fast keine Flugzeuge mehr am Himmel. Fliegt überhaupt noch wer?

Gut beobachtet! Damit sich das Corona-Virus nicht noch mehr ausbreitet, haben ganz viele Länder – auch Österreich – beschlossen, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen. Daher fliegen auch nur noch ganz wenige Flugzeuge – etwa um Menschen in ihre Heimatländer zurückzubringen. Auch Rettungsflüge oder Frachtflüge (zum Beispiel für medizinische Schutzausrüstung) gibt es noch. Aber statt 3000 Flugzeugen, die sonst pro Tag über Österreich sausen, sind es derzeit nur rund 200, weiß Valerie Hackl, Chefin bei der Flugsicherung Austro Control. In Schwechat landen derzeit gerade einmal dreißig Flugzeuge pro Tag, sagt sie. Normalerweise sind es täglich rund 800.

Stimmt das, dass jetzt auch leere Flugzeuge in der Gegend herumfliegen?

Wie gesagt, die meisten Flüge sind in Corona- Zeiten komplett eingestellt worden. Manchmal müssten Flugzeuge aber aus technischen Gründen bewegt werden, sagt Austro-Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl: "Da kann es sein, dass ein Flugzeug kurz einmal leer zu einem Testflug abhebt." Gewisse Wartungsarbeiten müssen aber auch auf dem Boden weiterhin erledigt werden – so wollen etwa die Lager geschmiert, die Ruder bewegt werden. Um die Routine der Piloten musst du dir keine Sorgen machen. Die können in der Zwischenzeit an Simulatoren üben, sagt unsere Expertin. Und die funktionieren fast wie ein echtes Flugzeug. Bevor die jetzt "eingewinterten" Flugzeuge wieder den Normalbetrieb aufnehmen, sind jedenfalls Testflüge notwendig.

Foto: Fatih Aydogdu, Eva Schuster, Marie Jecel

Oje. Dann haben die jetzt bestimmt kein Geld mehr. Wird der nächste Urlaub also teurer?

Die Luftfahrtindustrie wurde durch die Corona-Krise jedenfalls ganz schön durcheinandergewirbelt. Stimmt also, die Fluglinien, aber auch die Flughäfen und Flugsicherungen müssen jetzt sparen, weil keiner mehr Tickets kauft. Ob die dann teurer sind? Gut möglich. Derzeit ist aber ohnehin noch nicht absehbar, wann wir wieder auf Urlaub fliegen können. (Peter Mayr, Karin Riss, 11.4.2020)