Marcel Hirscher urlaubt mit dem ORF in Österreich. Foto: APA, Pfarrhofer

Hier kommen die Mediennews vom Dienstag:

Stadt Wien: Neue Wiener Medienförderung: Erste Tranche an 23 Projekte, darunter drei des STANDARD –ie Jury vergibt die ersten 1,25 Millionen Euro. Große Projekte wurden in der ersten Runde mit jeweils 30.000 bis 100.000 Euro gefördert, kleinere mit 7.000 bis 10.000 Euro

Daheim bleiben: Marcel Hirscher wird ORF-Moderator und führt durch "Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot Weiß Rot" – Ex-Skistar will am 21. Mai in ORF 2 Lust auf Urlaub in Österreich machen – Hirscher: "Abenteuer kann man auch in Österreich erleben"

Webanalyse: derStandard.at bei Verweildauer an der Spitze bei privaten News-Seiten – User verweilten im April 5,48 Millionen Stunden auf derStandard.at

Fernsehkritik: TV-Tagebuch: "Es ist schon wurscht": Lukas Resetarits ärgert sich in der "ZiB 2" über grüne Kulturpolitik – Er schminkte seine Worte – dramaturgisch elegant – mit dem Lächeln eines Zeitgenossen, der es genoss, sich für eine ihm zugefügte Kränkung zu revanchieren

Zugabe: US-Investor und Springer-Haupteigentümer KKR steigt mit fünf Prozent bei ProSieben ein - KKR kaufte in Deutschland Produktionsfirmen zusammen – Mediaset größter ProSieben-Aktionär – ProSiebenSat.1-Aktie steigt bis zu 18,8 Prozent

Dreharbeiten Corona-Stopp: RTL, ProSieben, ARD, ZDF arbeiten an Wiederaufnahme von TV-Produktionen – Deutsche TV-Riesen und Produzenten planen Leitfaden für Drehs in Corona-Zeiten

Neue Plakate: #JETZT und immer: Neue Ö3-Kampagne "Das Leben ist ein Hit" startet – Umsetzung kommt von Jung von Matt/Donau – Fünf neue Sujets österreichweit ab Mittwoch

Vierte Staffel ab 5. Juni: Umstrittener Netflix-Hit "Tote Mädchen lügen nicht" endet im Juni – Serienmacher hatten sich aufgrund expliziter Suizidszenen Kritik eingehandelt

Grusel, Grusel: "American Horror Story"-Schöpfer Ryan Murphy plant Ableger – Spin-Off mit einstündigen, abgeschlossenen Folgen geplant

Switchlist: Alkohol – Der globale Rausch, Universum in Madagaskar, Report über Ischgl, Aufstieg Jeff Bezos, Gemeinsam wohnt man besser, Kreuz und quer: TV-Tipps für heute

