Die Eier vorsichtig wenden und nochmals kurz anbraten, rund 1–2 Minuten. Diese Art Spiegeleier heißen in den USA "sunny side down"oder "fried egg". Wenn das Eigelb noch weich ist, bezeichnet man sie auch als "eggs over easy", wachsweiche Dotter heißen "over medium" und hart gekochte Dotter "over well". Für Sandwiches ist wachsweicher oder harter Dotter empfehlenswert.