Trinkt man als Frau in einem bestimmten Alter keinen Alkohol bei einer Party, hört man recht schnell von jemandem – oft nicht einmal gut befreundetem – die Frage: "Bist du leicht schwanger?!" Genauso hören viele Frauen zwischen 20 und 40 Jahren diese Frage, wenn sie zu rauchen aufhören, auf Kaffee verzichten oder vielleicht das eine oder andere Kilo zugenommen haben. Ja, selbst wenn man mit seinem Partner zusammenzieht oder gar heiratet, möchten manche schon die Einladung zur Babyparty in die Hand gedrückt bekommen. Eine Twitter-Userin fasst es zusammen:

Frau, erklär dich!

Plötzlich findet man sich in einem Gespräch wieder, in dem man seine völlig privaten Gedanken und Gefühle einer Öffentlichkeit preisgeben muss. Viele Frauen empfinden diese Frage daher als übergriffig. Vor allem dann, wenn es sogar Thema im eigenen Leben ist und nicht so klappt wie gewünscht. Frauen sind durch die Frage gezwungen, sich in irgendeiner Form zu äußern und zu erklären. Diese scheinbar harmlose Frage kann dann schon einmal eine Party ruinieren, zumindest für die Gefragte.



"Was, du trinkst nichts? Bist du schwanger?!" Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/igor-kardasov

Aber selbst wenn man schon ein Kind hat, hört diese Frage nicht auf. Dann wird gerne nach dem "Geschwisterchen gefragt und danach, "wann es denn so weit sein wird". Es wird kommentiert, welcher Altersabstand der richtige ist, und dass man schon einmal schauen sollte, dass man den Zeitpunkt nicht verpasst.

Wurden Sie schon nach einer Schwangerschaft gefragt?

Und wie haben Sie reagiert? Stellen Sie selbst diese Frage? Empfinden Sie die Frage als übergriffig oder harmlos? (wohl, 15.7.2020)