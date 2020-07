Dass sich die Eissorten über die Jahre hinweg verändert und erweitert haben, fällt beim Blick in die Vitrine vieler Eisdielen sofort auf. So kann man zwar meist nach wie vor zwischen den Klassikern wie Vanille-, Zitronen-, Himbeer-, Schokoladen- oder dem durchaus schwer auszusprechenden Stracciatella-Eis wählen. Diese werden jedoch zunehmend von ausgefalleneren Sorten ergänzt oder sogar ersetzt.

Welche ist Ihre absolute Lieblingssorte? Foto: GMVozd Getty Images/iStockphoto

Einmal Kürbiskernöl-Mandel, bitte!



Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, von seinem Stanitzel genüsslich an einer Kugel Kürbiskernöl zu schlecken? Oder dass es so ziemlich jeden beliebten Schokoriegel oder bekannte Kekse und Waffeln auch in Eisform gibt? Von Snickers- über Oreo- und Manner-Eis bis hin zu weitaus kreativeren Sorten wie Lavendel, Ziegenkäse, Basilikum oder Grammel – den Geschmacksrichtungen sind kaum noch Grenzen gesetzt. Auch Veganer kommen auf ihre Kosten. So gibt es eigene Eissalons, die bei der Herstellung der Eissorten gänzlich auf tierische Produkte verzichten. Doch nach der Verkostung all dieser unterschiedlichsten Spezialmischungen kommt einem ein simples Erdbeereis dann auch schon wieder exotisch vor. Oder nicht?

Welche Eissorten wählen Sie am liebsten?

Welche außergewöhnlichen Sorten haben Sie schon gekostet? Oder bleiben Sie lieber bei den altbekannten Geschmacksrichtungen? Welche ist Ihre absolute Lieblingssorte, und welcher können Sie gar nichts abgewinnen? Welche Eisdielen können Sie empfehlen? (mawa, 31.7.2020)