Mediennews: Neue Netflix-Serie "Biohackers", eine Liebeserklärung an die Wiese im TV-Tagebuch und "Tatort" startet ins Jubiläumsjahr mit Austro-Folge

"Alex Rider" ist derzeit auf Amazon Prime zu sehen, Otto Farrant spielt die Hauptrolle. Foto: Sony Pictures

Podcast: Schlechte Laune am Set ist tödlich: Andreas Prochaska über "Alex Rider" – In der neuen Folge spricht der österreichische Regisseur über die neue Agententhrillerserie auf Amazon Prime, über seine Arbeit an "Das Boot" und Drehen unter Corona

Ab Donnerstag auf Netflix: "Biohackers" – Schöner leben mit neuen Genen – Die deutsche Netflix-Serie "Biohackers" zeigt die fragwürdigen Folgen synthetischer Biologie. Showrunner Christian Ditter liefert bunte, schrille Häppchen, denen es aber an Tiefgang fehlt

Dokumentation auf Arte: Liebeserklärung an die Wiese – Was da eigentlich alles miteinander und symbiotisch füreinander lebt, bringt Regisseur Jan Haft meisterlich nahe

Netzpolitik: FPÖ kritisiert Gesetzespaket zu Hass im Netz als "Meinungsdiktatur" – Verfassungssprecherin Fürst sieht auch Faktenchecks bei Facebook als Zensur

Krimireihe: "Tatort" startet ins 50. Jahr mit Austro-Folge, Jubiläum im Doppelpack – Am 6. September beginnt mit dem österreichischen Krimi "Pumpen" die Jubiläumssaison – Zum Geburtstag ermitteln die Teams aus München und Dortmund gemeinsam

"Jedermann remixed": ORF 2 lädt am Freitag zur Zeitreise – Dokuprojekt zum Erfolg des Festspiel-Phänomens läuft am Freitag um 22.35 Uhr – 2011 entstandenes "kulturhistorisches Puzzle" nun mit neuem Material ergänzt

Switchlist: "Wilde Maus" und "Bad Moms", außerdem eine Doku über Liebe und Sex im Altersheim und eine Reportage über das ganz normale Verhalten der Österreicher beim Modellbau – TV-Tipps für heute Abend.

