Das Land der vielen Seen hat nicht nur landschaftlich, sondern auch kulinarisch einiges zu bieten. Was essen und trinken Sie in Kärnten am liebsten?

Das südlichste Bundesland Österreichs ist vor allem in den Sommermonaten eine beliebte Urlaubsdestination für viele ausländische, aber auch inländische Touristen. Die Dichte an Seen ist in keiner anderen Region so groß wie dort. So ist es kaum verwunderlich, dass man dort ausgezeichneten Fisch essen kann. Ob Forellen, Saiblinge, Karpfen oder Flusskrebse – frisch gefangen und zubereitet, landen diese gern auf dem Teller.

Die perfekte Nachspeise: der klassische Kärtner Reindling. Foto: carinzia.at, rodach

Traditionell und südlich angehaucht

Wenn es um landestypische Gerichte geht, darf eine Reihe an Speisen nicht fehlen, deren Bezeichnungen sofort Rückschluss auf ihre Heimat geben: Kärntner Kasnudeln, Kärntner Schlickkrapferln, Kärntner Kirchtagssuppe, Gailtaler Holzknechtfrigga und als Nachspeise noch Kärntner Kletzennudeln oder der bekannte Kärntner Reindling – all diese Spezialitäten sind von den Speisekarten vieler lokaler Gasthäuser kaum wegzudenken. Auch der Einfluss der Nachbarländer Italien und Slowenien spiegelt sich in der Kärntner Küche wider.

Welche Rezepte kennen Sie noch von Ihren Eltern oder Großeltern? Geben Sie Ihr Wissen über die regionale Küche an Ihre Kinder weiter? In welchen Gasthäusern schmeckt die Kärntner Küche besonders gut? (mawa, 4.9.2020)