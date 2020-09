PRO: Bewohner, keine Besucher

von Vanessa Gaigg

Manchmal reichen nackte Zahlen, um ein Problem auf den Punkt zu bringen. Mit dem Zustand, dass ein knappes Drittel aller Wiener bei der Landtagswahl nicht wahlberechtigt ist, kann niemand zufrieden sein, der ernsthaft an demokratischen Spielregeln für alle Bewohner interessiert ist. Die, die hier ausgeschlossen werden, sind keine Gäste und auch keine Touristen. Sie sind Wiener, und sie leben zu einem großen Teil schon lange hier oder sind gar hier aufgewachsen.

Sie haben es verdient, bei Wahlen politisch mitzubestimmen. Und sie haben es verdient, dass sich wahlwerbende Parteien um ihre Sorgen und Nöte – als potenzielle Wähler – Gedanken machen müssen. Ein Aufenthalt von drei Jahren sollte hierfür reichen. So absurd es jetzt erscheinen mag, Ausländern das Wahlrecht zu geben, so absurd war es für viele noch vor hundert Jahren, Frauen dasselbe zuzugestehen. Wer wo wählen kann, ist keine Frage von Naturgesetzen.

Es ist enttäuschend, dass sich der Wiener Bürgermeister in dieser Frage offenbar von früheren Positionen der Sozialdemokratie abwendet. Zumindest die Wiener SPÖ ortete hier in der Vergangenheit ein grobes Demokratiedefizit. Denn fest steht eines: Wer das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft geknüpft sehen will, aber gleichzeitig nicht vehement für den Abbau von Hürden bei Einbürgerungen eintritt, erklärt sich mit dem Status quo einverstanden. (Vanessa Gaigg, 9.9.2020)