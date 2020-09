[Panorama] Welche Konsequenzen die Ampelschaltung hat.

Corona-Maßnahmengesetz: Mit fünf fragwürdigen Gesetzespassagen gegen die Pandemie

Reisewarnungen: Welche Länder bei Österreichern Rot sehen

Wie Architekt Anschober die Verwirrung um die Ampel erklärt.

Ampel auf Orange, Intensivbetten aber im grünen Bereich.

Kommentar: Verwirrung rund um die Corona-Ampel: Das Chaos hat keine Methode.

[International] Trump: "Österreicher leben im Wald".

Israel, Emirate und Bahrain unterzeichneten historische Abkommen.

[Sport] Champions-League-Quali: Gent schlägt Rapid 2:1.

"Operation Aderlass" gipfelt im Prozess gegen Mark S.

[Wetter] In der Früh gibt es in den Tälern wieder stellenweise flache Nebelfelder, sonst scheint aber zunächst oft die Sonne. Erste Wolken und Schauerzellen tauchen im Westen auf. Die Schauer- und am Nachmittag auch Gewitterneigung breitet sich weiter ostwärts bis ins westliche Niederösterreich und die Obersteiermark und nach Osttirol und Oberkärnten aus. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Frühtemperaturen 11 bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen 26 bis 31 Grad.

