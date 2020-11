Ex-ORF-Kriegsreporter Friedrich Orter über Tote für die Quote; Investigativem Journalismus geht weltweit das Geld aus

Gedenken an den Terroranschlag in Wien. Foto: standard, cremer

Hier kommen die Mediennews von heute:

Auszeichnung: STANDARD-Redakteur Michael Matzenberger erhielt Walther-Rode-Preis für qualitätvollen Journalismus – Ausgezeichneter Datenjournalismus über den Corona-Blindflug

Gallup-Umfrage: Mehrheit lehnt Veröffentlichung von Attentat-Videos ab – Knapp die Hälfte der Befragten sind der Meinung, dass Medien, die Fotos und Videos der Tat veröffentlicht haben, künftig keine Presseförderung erhalten sollen

Anschlag in Wien: Medien in der Terrornacht: Tote für die Quote – Ex-ORF-Kriegsreporter Friedrich Orter kritisiert die "jenseitigen" Berichte von oe24.tv und krone.at. Täter sollten nicht aufgewertet werden

Terror-Berichterstattung: Gerüchte, Videos, Name des Attentäters: Klenk, Milborn, Thür, Oistric über die Terrornacht – Milborn: Nicht das Geschäft des Terrors verrichten

Forschungsprojekt: Investigativem Journalismus geht weltweit das Geld aus – Studie: Coronakrise beschleunigt Entwicklung – Stellenwert investigativer Arbeit in Österreich in vergangenen zehn Jahren gestiegen

Auszeichnung: Staatspreis Werbung geht 2020 an den "Hofer Song" von Ogilvy & Mather – Lowe GGK Werbeagentur mit Lotto bei Werbefilm ausgezeichnet, Gruppe im Park gewinnt mit Kampagne für den Blinden- und Sehbehindertenverband bei Print/Outdoor

Event: Lotterien verteidigen Sporthilfe-Gala im ORF in Corona-Lockdownzeiten – Heftige Debatten und Kritik auf Social Media – Veranstalter: Es wurden penible Corona-Maßnahmen umgesetzt, die gesetzlich für Fernsehproduktionen gar nicht vorgeschrieben sind

Serienstart: Neue WDR-Fernsehserie "Ethno" zeigt diverseres Deutschland – Ob Dealer, Obstverkäufer oder Taxifahrer: Schauspieler und Komiker mit Migrationshintergrund finden sich oft in ähnlichen TV-Rollen wieder, "Ethno" will dagegenhalten

Switchlist: Mama auf Entzug, Auferstehen, Glücklich wie Lazzaro, Schwere Gewichte: Österreichs erfolgreichste Stemmerfamilie – TV-Tipps für heute Abend

