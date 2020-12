Im Wildgarten in Meidling biegt gerade ein Gemeindebau in die Zielgerade. Visualisierung: Gangoly & Kristiner

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der Barbara-Prammer-Hof in Wien-Favoriten seinen neuen Bewohnerinnen und Bewohnern übergeben. Es war der erste neue Wiener Gemeindebau seit 2004. Zwischenzeitlich hatte sich die Stadt nämlich aus ihrer jahrzehntelang erfolgreichen Bautätigkeit zurückgezogen. Im vorletzten Wien-Wahlkampf kündigte der damalige Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) dann aber an, wieder Gemeindebauten errichten zu wollen.

Die Standorte für insgesamt 4353 neue Gemeindewohnungen hat Häupls Nachfolger Michael Ludwig (SPÖ) vergangenen September – also im letzten Wien-Wahlkampf – vorgestellt. Allerdings teils mit sehr großzügigem Zeithorizont bis 2033.

Eine Fertigstellung

Zumindest ein neuer Gemeindebau wird aber kommendes Jahr fertig: Gleich zum Jahresanfang erfolgt die Übergabe von 123 Wohnungen am Emil-Behring-Weg im Stadterweiterungsgebiet Wildgarten im zwölften Bezirk. Die Wohnungen sind zwischen 33 und 111 Quadratmeter groß – und mittlerweile längst vergeben.

Bei zwei weiteren Projekten haben Wohnungssuchende noch Chancen: Für einen Gemeindebau mit 46 Wohnungen besonders für junge Mieterinnen und Mieter, der im 21. Bezirk auf dem Areal des ehemaligen Gaswerks Leopoldau entsteht, startet kommendes Jahr die Vergabe. Ebenso für einen Gemeindebau mit 124 Wohnungen, der auf dem Gelände des ehemaligen Eisrings Süd in Wien-Favoriten in die Höhe wächst.

Fünf Spatenstiche

Zudem stehen im kommenden Jahr voraussichtlich fünf Spatenstiche für insgesamt 480 Wohnungen ins Haus: Gleich für den Jahresbeginn ist der Baustart für ein Projekt in der Seestadt Aspern geplant. Im Frühjahr geht es dann in der Engerthstraße 259 im zweiten Bezirk los. Mitte des Jahres beginnen die Arbeiten in der Ödenburger Straße im 21. Bezirk. Losgehen soll es außerdem in der Landgutgasse in Favoriten und in Hietzing, wo am Montecuccoliplatz ein neuer Gemeindebau errichtet wird.

Und auch innerstädtisch fahren kommendes Jahr die Bagger auf – wenn auch vorerst nur für Abbrucharbeiten: In der Stumpergasse in Wien-Mariahilf wird der ehemalige Standort des Instituts für Höhere Studien (IHS) abgebrochen. Hier werden in zwei Bauteilen 53 Gemeindewohnungen entstehen, inklusive begrünter Fassaden und Urban Gardening. (zof, 1.12.2020)