Dieser Tage haben Kinder viel Zeit. Lockdown-bedingt ist das Freizeitangebot doch sehr eingeschränkt, und damit verbringen die Kleinen viel Zeit zu Hause. Da können sie schon einmal draufkommen, was im Kinderzimmer an Spielzeug noch so alles fehlt. Und prompt wird auch schon der Wunschzettel geschrieben, bemalt und ergänzt. Die Ritterburg, das große Lego-Paket, die angesagtesten Puppen – all das soll noch unterm Christbaum liegen.

Die Liste wird immer länger. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/thomasvogel

Dennoch ist es nicht immer ganz einfach, das passende Geschenk für seine Kinder zu finden. Manchmal möchte man sie mit einer Kleinigkeit, die eben nicht auf dem Wunschzettel steht, überraschen. Oder Großeltern und Freunde fragen, worüber sich der Nachwuchs freuen würde. Und das ist gar nicht so einfach. Ein Buch, ein neues Spiel, Gewand – es gibt so viele Möglichkeiten für einen guten Treffer, aber auch um beim Geschmack der Kinder völlig danebenzuliegen, denn nicht immer überschneiden sich die Wünsche der Kinder mit den pädagogisch wertvollen Tipps der Eltern.

Was steht auf dem Wunschzettel Ihres Kindes?

Und welche Geschenketipps haben Sie für Großeltern, Tanten und Onkeln? Tauschen Sie sich über die Wünsche Ihrer Kinder aus! Schicken Sie uns ein Foto des Wunschzettels Ihres Kindes an userfotos@derStandard.at. (wohl, 7.12.2020)