Wie viel Macht Elon Musk hat, zeigt sich erneut mit einem einzigen Tweet von ihm. Nachdem er das Spiel "Cyberpunk 2077" lobt, steigt der Aktienwert des Entwicklers um 13 Prozent. Um Macht geht es auch bei Google, die heute 100.000 schlechte Bewertungen der Trading-App Robinhood löschten. Grund für den Unmut der User war der Handel rund um die umstrittenen Gamestop-Aktien. Außerdem in den News der Absturz von Huawei aufgrund der US-Sanktionen, Magic: The Gathering bekommen Action-Rollenpiel spendiert und Xiaomi erfindet Technologie, die Strom über via Luft transportieren kann. Wir wünschen gute Lektüre!

Musk lobt "Cyberpunk", Aktie des Herstellers steigt um fast 13 Prozent

Google löschte fast 100.000 schlechte Bewertungen der Trading-App Robinhood

US-Bann zeigt Wirkung: Smartphone-Absätze von Huawei stürzen ab

"Magic: The Gathering" versucht sich bereits im März im "Diablo"-Genre

Mi Air Charge: Xiaomi lädt Smartphones künftig aus mehreren Metern Entfernung

Disney+ schränkt für Kinder Zugriff auf Inhalte mit rassistischen Stereotypen ein

Schnee von morgen: VR und Gaming sollen den Wintersport retten