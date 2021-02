Um sie vor einem möglichen Abriss zu bewahren, hat ein Hausbesitzer in San Francisco seine 139 Jahre alte viktorianische Villa umsetzen lassen. Mit Hilfe von Sattelschleppern wurde das komplette Gebäude mehrere hundert Meter weit an seinen neuen Standort gebracht, wie US-Medien am Sonntag berichteten. Zahlreiche Schaulustige säumten die Straßen, als das Haus mit grüner Fassade in der Früh von der Franklin Street in die Fulton Street gebracht wurde – mit einer Geschwindigkeit von einer Meile pro Stunde.