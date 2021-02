Am Praterstern wird an einem Bio-Restaurant gefeilt und Patrick Hopf finalisiert das Wirtshaus Gaudium nahe Wien

So soll ein Teil des Pratersterns in Zukunft aussehen. Foto: IES Immobilien-Projektentwicklung GmbH

Die Bar als Teststation

Nach monatelanger Sperrstunde ist alleine eine Bar wieder einmal von innen zu sehen, schon ein Erlebnis. Vor der Pandemie drängten sich Barflys bis in die frühen Morgenstunden in Dinos Apothecary Bar am Salzgries im ersten Bezirk in Wien eng aneinander.

Heinz Kaiser sperrt seine Dino's Apothecary Bar als Teststation auf. Foto: Niko Mautner Markhof

Jetzt macht Dino's Apothecary sein Nomen zum Omen und wird zur Teststation. Betreibt doch Besitzer Heinz Kaiser als studierter Pharmazeut untertags ohnehin eine Apotheke, nämlich die "Apotheke zum guten Hirten" in der Leopoldstadt.

Die Tests sind gratis, um Voranmeldung wird gebeten. Bis es wieder Drinks in Dino's Apothecary Bar gibt, wird es noch ein bisschen dauern. Bis dahin kann man immerhin Barflair und Teststäbchen schon über die Nase einnehmen.

---

Patrick Hopf eröffnet Gaudium in Münchendorf

Nach Dekaden in der Spitzengastronomie, zuletzt als Gastgeber im Schwarzen Kameel in Wien, geht Patrick Hopf jetzt selbstständige Wege. Und zwar mit seinem Koch-Kollegen Domenic Kreller für das Restaurant Gaudium in Münchendorf in der Thermenregion vor Wien gelegen.

Kreller war nach Stationen in der internationalen Spitzengastronomie als Küchenleitung im Fürstenhaus am Achensee tätig und ist zusätzlich gelernter Konditor. Diese Ausbildung absolvierte er in der Zuckerbäckerei Demel in Wien.

Domenic Kreller (li.) und Patrick Hopf (re.) eröffnen demnächst das Gaudium in Münchendorf. Foto: Gaudium

Nun wollen beide Gastronomen die Lebensfreude und den Genuss, den sie in mediterraner Küche von Frankreich über Katalonien bis nach Kalabrien verorten, nach Österreich bringen. Zum einen soll zwar auf heimische Zutaten gesetzt werden, die Art der Zubereitung aber, die soll mediterran sein. Weine wird es aus Österreich geben, Bier aus Bayern. Hopf und Kreller eröffnen Ende Ende März/ Anfang April, je nachdem, wie Covid es zulässt.

Während der Pandemie eröffnen und mediterrane Küche mit heimischen Zutaten, das ist definitiv gegen den Strom schwingen. Doch wer Hopf und Kreller kennt, der weiß, dass sie wissen was sie tun, und bestimmt auch einen guten Plan haben.

Der Praterstern hat's gut

Die Gerüchte um das Lokal Yamm, das am neu gestalteten Praterstern eröffnen hätte sollen, sind Geschichte. Jetzt steht fest: An der Stelle, an der sich jetzt noch ein mit Gemüse bedruckter Bauzaun windet, kommt "Habs Gut" hin.

Das "Habs Gut" am Praterstern soll ein Ort der Begegnung mit Essen werden. Foto: IES Immobilien-Projektentwicklung GmbH

Es wird ein Urban Deli werden, das sich mit 60 Sitzplätzen im Innenbereich und 85 Plätzen draußen als Ort der Begegnung versteht. Und als Take away mit biologischen, wenn möglich regionalen Zutaten, in abbaubarer Verpackung. Martin Rohrbach zeichnet für die Marken- und Konzeptentwicklung verantwortlich, die Schirmherrschaft über das Projekt obliegt der IES Immobilien-Projektentwicklung GmbH.

Die Eröffnung ist für Herbst 2021 geplant. Dann soll es für Kinder auch einen Barfußstreifen im Deli-Areal geben und für Bienen ein Haus auf dem Dach. Die Miete für die prominente Location dürfen diese in Naturalien abbezahlen. (red., 23.02.2021)