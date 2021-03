Sichtbar machen" lautet das Motto der diesjährigen ORF-Kampagne zum Frauentag. Die Aktion stellt gemeinsam mit dem Haus der Geschichte und dem Journalistinnenkongress hundert bekannte und weniger bekannte Frauen aufs Podium. Foto: APA, Neubauer

Interview: ORF-Fernsehdirektorin Zechner: "Männliches Revierdenken ist nicht zielführend" – ORF, Haus der Geschichte und Journalistinnen machen Frauen sichtbar. Kathrin Zechner sieht den ORF bei Gleichstellung auf gutem Weg, sich selbst als Generalin eher nicht

1928 – 2021: Journalist und ehemaliger ORF-Korrespondent Klaus Emmerich gestorben – Publizist wurde 92 Jahre alt – War viele Jahre als ORF-Korrespondent in Bonn, Washington und Brüssel tätig

Serienreif-Podcast: Stellt "Wandavision" Marvels Filmuniversum auf den Kopf? – Zu Gast ist "Shock 2"-Gründer und Comic-Experte Michael Furtenbach

Nach STANDARD-Bericht zu Prozess: Frauennetzwerk Medien und Concordia fordern von Richtern Sensibilität beim Thema sexuelle Belästigung – Aussagen der Richterin im Prozess zu Medienmanager, der gegen Vorwürfe der sexuellen Belästigung klagt, seien "ein fatales Signal für Betroffene und Öffentlichkeit"

Premiere bei Berlinale: David Schalkos neue Serie "Ich und die Anderen": Surreale Variation von "Und täglich grüßt das Murmeltier" auf LSD – Hauptperson Tristan, gespielt von Tom Schilling, erwacht jede Folge unter anderen Parametern. Je nachdem, wie sein Wunsch am Vortag ausgefallen ist

Player-Strategie: ORF-Streaming "muss ausstrahlen auf Plattformen" – und was noch heuer im ORF-Player kommt – ORF-Player soll noch 2021 auch ohne neues Gesetz mit "Newsroom", "Sound" und "Live" – für Interaktion mit dem TV-Publikum – online gehen

Publikumsrats-Umfrage: Publikum wünscht sich künftig von ORF-Unterhaltung vor allem Comedy, Satire und Kabarett – Wrabetz: "A-Team" wurde "nicht beeinflusst von Werbekunden" vorzeitig eingestellt – Publikumsrat fühlt sich bei "Mutter Erde" missachtet

Oprah Winfrey: Meghan und Harry packen bei Oprah, der Beichtmutter der US-Nation, aus – Bevor CBS das zweistündige Gespräch mit Oprah Winfrey am Sonntagabend zeigt, sollen kleine Filmhäppchen die Spannung steigern

Ranking: 50 Prozent der Führungsfunktionen beim STANDARD mit Frauen besetzt – "Österreichs Journalist:in" erstellte Ranking zu Frauenanteil in redaktionellen Leitungspositionen – "News" hat die meisten Frauen in Führungsjobs

Google: Google will Cookie-Tracking abschaffen: "Besserer Schutz der Privatsphäre" – Auch ähnliche Techniken sollen nicht genutzt werden. Google will Onlinewerbung neu gestalten, Kritiker bleiben skeptisch

Switchlist: Battle of the Sexes, A Most Wanted Man, Gott, Prostitution: Kein Job wie jeder andere, Das Versteck, Gutland: TV-Tipps für heute Abend