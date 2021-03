"Plötzlich so still" am Montag im ZDF, Corona-Party bei Klammer-Film in Innsbruck: "Nicht angenehm" und SPÖ kritisiert Werbeausgaben der Regierung

Vorstandssprecherin von Reporter ohne Grenzen Katja Gloger. Foto: imago images / Reiner Zensen

Sexismus ist im Journalismus weit verbreitet – #MeToo-Bewegung bringt laut Reporter ohne Grenzen immer mehr Fälle ans Licht. 73 Prozent gaben an, dass sie im Internet belästigt werden

Frauenministerin Raab in der "ZiB 2": "Also keine Quote" – Einen Tag vor dem Weltfrauentag war die türkise Frauenministerin zu Gast – und das mit teils erstaunlichen Positionen

Corona-Party bei Klammer-Film in Innsbruck: "Nicht angenehm" – 20 Mitglieder einer Filmcrew feierten im Hotelzimmer in Innsbruck nach Dreharbeiten zu Kinofilm über Franz Klammers Olympiasieg 1976

73 Millionen Euro im Jahr 2020: SPÖ kritisiert Werbeausgaben der Regierung – Die höchsten Ausgaben entfielen im Corona-Jahr mit 27,73 Millionen Euro auf das Bundeskanzleramt

"Plötzlich so still" am Montag im ZDF: Der leise Horror aller Eltern – Der Film wird von einem traurigen Drama über einen plötzlichen Kindstod zu einem spannenden Krimi

Servus TV holt Nico Hülkenberg und Christian Klien als Formel-1-Experten – Andreas Gröbl ist als Kommentator und Andrea Schlager als Moderatorin im Einsatz

"Das Hausboot" auf Netflix mit Olli Schulz: "Das war alles ungünstig" – Vierteilige Dokuserie zeigt Umbau des einstigen Domizils von Gunter Gabriel in eine Eventlocation

FH Wiener Neustadt bildet Journalisten aus – Bachelor-Studiengang Journalismus & Unternehmenskommunikation startet im September 2021

Mallorca in Corona-Not, Milch und Thérèse Raquin: TV-Tipps für Montag – Nach der Hochzeit, The Dark Knight Rises, Thema Spezial: Frauen in der Wissenschaft – damals und heute, Kulturmontag – mit Radiotipps

