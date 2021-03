Liebe Leserin, lieber Leser,

15 Jahre ist es schon wieder her, dass Twitter gestartet ist. Nun soll eine Reihe neuer Funktionen den Dienst das erste Mal spürbar verändern. Ein Großbrand zerstörte in der Nacht auf Mittwoch außerdem ein Rechenzentrum des größten europäischen Hostinganbieters OVH und beschädigte ein weiteres. Hacker haben 150.000 Kameras in Tesla-Fabriken angezapft, einige Games von Bethesda werden nach der Microsoft-Übernahme exklusiv für PC und Xbox erscheinen und eine Apple Watch rettete einem im Eis eingebrochenen Amerikaner das Leben. Das und mehr haben wir heute im Programm.

Viel Vergnügen beim Lesen!



Twitter erfindet sich neu – nach 15 Jahren wird es auch Zeit

Großbrand sorgt für Zerstörung bei Europas größtem Hostinganbieter OVH

Hacker zapfen 150.000 Kameras in Tesla-Fabriken, Gefängnissen und Spitälern an

Microsoft: "Manche Bethesda-Spiele werden exklusiv für Xbox und PC erscheinen"

Apple Watch rettete in Eis eingebrochenem US-Amerikaner das Leben

Internationale Youtuber müssen bald US-Steuern zahlen

Apple kündigt Milliardeninvestition und neuen Standort in München an

Microsoft schließt aktiv ausgenutzte Lücken in Internet Explorer und altem Edge

"Aliens: Fireteam": Neue Informationen zum kommenden Xenomorph-Shooter