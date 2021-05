Star Wars: The Bad Batch, Finales Finale von StarmaniaPreis

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

"Freiwillige Beurlaubung" Wolfgang Fellner erklärt Bildschirmpause bei Oe24.TV mit "Untersuchung der Vorwürfe" Von seiner Unternehmensgruppe beauftragte Wirtschaftskanzlei solle prüfen – Moderation übernehmen Niki Fellner und Isabelle Daniel

Jan Böhmermann "Türkise Sondersendung", heute im ZDF: "Basti und Tschernobyl verstrahlen uns" Satiriker über österreichischen Finanzminister auf Twitter: "Noch hat Gernot Blümel Zeit zurückzutreten, ohne dass es aussieht, als wäre das @zdfmagazin schuld daran"

ORF-Wahl 2021 Türkise Gewissheit im ORF – und ein flexibler General Ja, ich will, sagte Alexander Wrabetz am Donnerstag über seine Bewerbung für die nächste Amtszeit. Ob er kann, entscheidet die ÖVP-Mehrheit im Stiftungsrat

ORF-Wahl Die größte Job-Rotation im Medienriesen ORF seit Jahrzehnten In Vorwahlzeiten blüht im ORF die Fantasie über mögliche Bewerbungen und Besetzungen – eine Auswahl auch gewagter Spekulationen

Serienstart "Star Wars: The Bad Batch": Die etwas anderen Klone Im animierten Stil von "The Clone Wars" ist die neue Disney-Plus-Serie "The Bad Batch" mit einer epischen, aber auch klischeehaften Einleitung gestartet

Wettsingen Finales Finale in "Starmania 21" Hier können Sie mitdiskutieren

Schauplatz: Ischgl ORF-Journalist Moschitz erhält erste Auszeichnung im Gedenken an Claus Gatterer Ed Moschitz bekommt für "Schauplatz: Ischgl" die "Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Claus Gatterer"

Selbstkontrollorgan Presserat sieht in STANDARD-Interview mit Kerosin 95 keinen Verstoß Provozierende Fragen gegenüber einer nichtbinären Person von Pressefreiheit gedeckt – Keine gezielte Verunglimpfung von Minderheiten erkannt

Ranking Rosam.Grünberger mit Platz eins im PR-Agenturranking von "Horizont" Auf den Rängen zwei und drei folgen Ecker & Partner und Skills

Weihnachtsaktion "Licht ins Dunkel" brachte im Corona-Jahr 2020 Rekordergebnis 20,5 Millionen Euro an Spenden gesammelt

1973 – 2021 RTL-Moderator Jan Hahn mit 47 gestorben Moderierte "Guten Morgen Deutschland" – Große Trauer bei Kollegen

Switchlist An seiner Seite, Starmania, Black Panther: TV-Tipps für Freitag Wenn die Fluten steigen, Die Brücke, Furchtlos – Frauen gegen Hitler und Hail, Caesar! – Mit Radiotipps

"Das war spitze" 50 Jahre "Dalli Dalli": "Eine der am meisten unterschätzten Shows" Die Luftsprünge von Hans Rosenthal sind in bester Erinnerung. "Die große Jubiläumsshow" läuft am 15. Mai

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und ein entspannendes Wochenende!