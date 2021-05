[Inland] Streit zwischen ÖVP und Opposition wird immer heftiger

Umstrittenes Rechtsgutachten entlastet den Kanzler und sorgt für Kritik

Wie groß die Aussicht auf baldige Neuwahlen ist

[Bildung] Zurück in die Schule: Jetzt sind alle wieder da

ÖH-Wahl: 345.000 Studierende, acht Listen, drei Wahltage

[International] Hochwasser in Brasilien: Mehr als 400.000 Menschen betroffen

Sorge wegen Antisemitismus auf Europas Straßen

[Coronavirus] Immer mehr und abstrusere Anschuldigungen in Causa HG Labtruck

[Wissenschaft] Was der Klimawandel für künftige Ernteerträge bedeutet

[Lifestyle] Warum die Sockenlade schwerer als ein Sack Flöhe zu hüten ist

[Wetter] Einige Restwolken halten sich alpennordseitig und schon von der Früh weg kann es stellenweise leicht regnen. Sonst starten wir vielerorts sonnig in den Tag. Die Quellwolkenbildung setzt aber rasch ein und nachfolgend entstehen daraus auch einige gewittrige Regenschauer. Vor allem die Nachmittagsstunden bringen überwiegend unbeständiges Wetter. Der Wind weht in den Nordalpen sowie im Norden und Osten zum Teil recht lebhaft, auf den Bergen zum Teil auch stark aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 3 bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen 13 bis 21 Grad. Am wärmsten wird es im Südosten.

[Zum Tag] 2019: Heinz-Christian Strache tritt aufgrund der Ibiza-Affäre vom Vizekanzleramt Österreichs zurück.