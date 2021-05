In dieser Galerie: 2 Bilder Neos-Stiftungsrätin im ORF: Anita Zielina. Foto: cuny, Jessica Bal ORF plant eine "Zeit im Bild" auf TikTok. Foto: ap, LOIC VENANCE

Hier kommen die Mediennews von heute:

Generalswahl: Neos-Stiftungsrätin Zielina warnt vor "Superchefredakteur" für den ORF – Der Newsroom für alle ORF-Medien brauche ein Führungsteam, sagt die neue ORF-Aufsichtsrätin. Vom nächsten General will sie einiges wissen

Kurzvideo: ORF arbeitet an "Zeit im Bild" für Tiktok" – Personality-basiertes Newsangebot" für junge Zielgruppe – ORF-Chef Wrabetz verweist auf 722.000 Nutzer der "ZiB" auf Instagram

Satireshow: Peter Kliens "Gute Nacht Österreich" wird laut Wrabetz im Herbst "weiterentwickelt" – ORF-Chef im Publikumsrat: Soll "als zweites satirebasiertes Format" neben "Willkommen Österreich" ins Fernsehen zurückkehren

Nach 25 Jahren: Bericht wirft BBC schwere Fehler bei legendärem Diana-Interview vor – Laut "Telegraph" sollen unlautere Methoden zur Beschaffung des aufsehenerregenden TV-Gesprächs im Jahr 1995 angewendet worden sein – Sender entschuldigt sich

Blog: Vertrauen in Nachrichten: Aufbruchsstimmung und Sicherheitsgefühle – Menschen brauchen zuverlässige Nachrichtenquellen, denen sie vertrauen, um informiert zu entscheiden. Doch das ist mehr ein Gefühl und weniger ein bewusster Akt

TV-Tagebuch: "Willy & Vincent" auf Youtube: Streetwear mit Niveau – Hier wird die aktuelle Kollektion einer Marke genau unter die Lupe genommen und von beiden, sich in ihren Styles angenehm unterscheidenden Jungs kritisch bewertet

CIA-Agent: Erste Serienhauptrolle: Arnold Schwarzenegger bekommt Spionageserie auf Netflix – Die noch titellose Serie mit einstündigen Folgen wird produziert von "Sopranos"-Autor Nick Santora

Untote: "Army of the Dead" bei Netflix: Zombieschocker mit Schweighöfer – Zack Snyder bringt nach seiner "Justice League"-Variante nun eine diverse Truppe an Dieben in Konflikt mit einer Armee von Untoten – Ab 21. Mai bei Netflix

Mangelnde Diversität: Chicagos Bürgermeisterin gibt nur nicht-weißen Journalisten Interview – Lori Lightfoot prangert mit Aktion fehlende Vielfalt bei Medien an

Mitdiskutieren bei der "Runde der ChefredakteurInnen" über den Bundeskanzler und bei "Talk im Hangar" über die Folgen der Pandemie – Heute Abend in ORF 3 und auf Servus TV

Switchlist: Michael Clayton, Das schönste Paar, The Killing of a Sacred Deer, Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll: TV-Tipps für Donnerstag

