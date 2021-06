Susanne Raab erwartet Anfang Juli ihr erstes Kind. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Integrations- und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat sich am Montag in die Babypause begeben – Anfang Juli erwartet die 36-Jährige ihr erstes Kind. "Ich freue mich schon so sehr darauf, unser Kind bald auf dieser Welt willkommen zu heißen", meinte Raab in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Ihre Agenden – Frauen, Familie, Jugend und Integration – übernimmt während ihrer Abwesenheit bis September Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP).

Sie wolle sich den Sommer über "ganz auf meine Familie konzentrieren und ab Herbst dann wieder mit voller Kraft meine Aufgabe als Bundesministerin wahrnehmen", erklärte Raab. Bei der Übergabe im Kanzleramt dieser Tage überreichten Edtstadler und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) der werdenden Mutter noch einen Geschenkkorb und einen Teddybären. "Ich wünsche Susanne Raab alles Gute für die bevorstehende Geburt und viel Freude, Glück und Gesundheit für die ersten Wochen zu dritt", meinte Kurz laut der Pressemitteilung.

Für Politikerinnen, seien es Regierungsmitglieder, Abgeordnete oder auch Bürgermeisterinnen, gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes nicht. Sie haben auch keinen Anspruch auf Karenzierung, da es sich bei einem politischen Mandat um kein Angestellten- bzw. Dienstverhältnis handelt. (APA, 14.6.2021)