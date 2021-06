Welche Fehler macht die SPÖ? Und was macht sie richtig? Foto: APA/MICHAEL GRUBER

Mit 75 Prozent wurde Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Vorsitzende wiedergewählt – damit fuhr sie das historisch schlechteste Resultat bei einer SPÖ-Vorsitzwahl ohne Gegenkandidatin oder -kandidaten ein. Dennoch will sie die Partei als Vorsitzende in die nächste Nationalratswahl im Jahr 2024 führen, sie habe ja immerhin noch den größeren Teil der SPÖ hinter sich, meinte Rendi-Wagner im ORF-Interview. Dennoch: ein ernüchterndes Resultat, das für viele Diskussionen sorgte – so auch im STANDARD-Forum.

Stimmen aus dem Forum

Diese beiden User diskutieren über die grundsätzliche Eignung Rendi-Wagners zur Parteivorsitzenden:

User "jössas" meint, bei aller Kritik müsse man ihr auch Folgendes zugutehalten:

Wer wäre die Alternative? Das fragt sich dieser User:

Der SPÖ mangle es an taktischem Geschickt, meint User "whisky144":

Nicht die Personen, sondern die Themen seien das Problem der Partei, so User "fredi_rogerer":

Ähnlich sieht das auch dieser User:

Wie geht es weiter mit der SPÖ?

Wer soll die Partei in der nächsten Nationalratswahl anführen? Welche Themen sollte sie setzen, von welchen eher wieder Abstand nehmen? Welche Fehler und Chancen sehen Sie? Und wofür steht die SPÖ eigentlich in diesen Tagen? Diskutieren Sie im Forum! (aan, 29.6.2021)