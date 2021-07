Peter Fritz leitet nach STANDARD-Infos zentrale Schaltstelle im neuen ORF-Newsroom, "Die Welt" kürzt Seitenumfang in der Printausgabe, neue Männlichkeit bei den "Boys" im ZDF, Switchlist

Die Mediennews vom Mittwoch:

ORF-Wahl Die Führung der ORF-Information ab 2022 will jedenfalls noch Wrabetz bestimmen Wie er den neuen Newsroom für TV, Radio, Online und Social Media besetzt, könnte vom Ausgang der Generalswahl abhängen

Strategie und Taktik Totzauers Bewerbung für ORF-Führung macht bürgerlicher Mehrheit die Generalswahl nicht leichter Vorbesprechung der türkisen Stiftungsräte am Montag vorerst ohne Ersatztermin abgesagt

ORF-Kandidatin ORF-Wahl: Totzauer als Kämpferin für Junge und Eigenproduktionen Derzeitige Channelmanagerin für ORF 1 setzte seit ihrem Antritt auf neue Formate im Vorabend – Reformen aber auch in der Information vom "ZiB-Flash" bis zur "Wahlfahrt"

STANDARD-Infos Peter Fritz leitet zentrale Schaltstelle im neuen ORF-Newsroom Brüssel-Korrespondent interimistisch mit Aufbau und Leitung des zentralen Newsdesks betraut

TV-Tagebuch "Drittrangig": Politologe zum Match SPÖ gegen SPÖ in der "ZiB 2" Die Partei habe versäumt, strategische Fragen zu entscheiden, sagt Anton Pelinka. Mehr noch, sie sei solchen ausgewichen

Serientrophäen Emmy-Nominierungen: Beste Chancen für "The Crown", "Bridgerton", "WandaVision" Vergabe erfolgt am 19. September – Auch New York-Serie "Pose" mit Chancen auf den bedeutendsten Fernsehpreis

Zeitungskonzept "Die Welt" kappt Seiten, "Welt am Sonntag" erscheint künftig schon am Samstag Ebenfalls Teil des neuen Konzepts ist ein Markenabo: Damit soll jeder Printabonnent Zugang zu den digitalen Produkten erhalten

Switchlist Dok1: 2040 – Wir retten die Welt, Turandot, BlacKkKlansman – TV-Tipps für Mittwoch Märkte: Im Bauch von Riga, Peter Kreisky Gespräche, Menschen & Mächte, Unter Männern, Liebe war es nie – dazu die Radiotipps

TV-Tagebuch 30 Männer und eine Bühne: Die neue Männlichkeit der "Boys" im ZDF Die Regisseurinnen Felicitas Sonvilla und Nina Wesemann fragen in der siebenteiligen Doku junge Männer um Einschätzungen zum Thema – in der ZDF-Mediathek und Montags im TV

Pressefreiheit Nach Tötung von TV-Reporter: Georgische Sender legten Sendepause ein Rücktritt von Premier Garibaschwili gefordert

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!