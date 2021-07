[Corona] Verpflichtende PCR-Tests für Rückkehrer aus Spanien, Niederlanden und Zypern

Virologe Drosten fordert dringend zu mehr Impfehrgeiz auf

[International] Budapest Pride – Starkes Zeichen gegen Orbáns Anti-LGBTQI-Gesetz

Nach dem Unwetter in Deutschland: Die Lebenden und die Toten

[Panorama] Wer ist Schuld an der Katastrophe nach der Flut?

Nahe am Wasser gebaut – das Bemühen, mit Katastrophen zu leben.

[Video] Widerstand gegen LGBTQI-Gesetz: Wie queerfeindlich ist Ungarn?

[Wirtschaft] Finanzamt sorgt mit massenhaft verschickten Mahnungen für Verwirrung

[Web] Blitzschutz: Warum man technische Geräte bei einem Gewitter auch 2021 abstecken sollte.

[Wissenschaft] Größte Ozeanströmung der Erde beschleunigt sich mit steigenden Temperaturen

Als sich Putschisten hinterm Vorhang versteckten.

[Kultur] Maske, Busen, Absage: Kleines Lexikon zu den Salzburger Festspielen

[Sport] Rapid verpatzt Auftakt: 0:2 gegen Hartberg

Hier geht es zum heutigen Olympia-Ticker

[Wetter] Anfangs halten sich vor allem im Norden und Osten einige Wolken mit Schauern, die nächtlichen Gewitter sind aber bereits mehrheitlich abgeklungen. Rasch lockern die Restwolken aber auf und es stellt sich im Großteil von Österreich recht sonniges Wetter ein. In der schwül-warmen Luft bilden sich dann aber erneut recht verbreitet einige Regenschauer oder Gewitter. Am ehesten trocken bleibt es bis zum Abend im Südosten und Osten. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland sowie am Alpenostrand aber auch lebhaft, aus südlichen Richtungen. Frühtemperaturen 15 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 32 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Nadel-Einfädelungstag.