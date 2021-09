Die Mediennews vom Dienstag:

Message Control Kanzlerbotschaften vor dem Livegespräch Lorenz-Dittlbacher verwundern Medienberichte vor "Sommergespräch"-Start

Quote ORF-"Sommergespräch" mit Kurz vorerst hinter Kickl 890.000 Zuschauer im Schnitt am Sendeabend – Marktanteil lag bei 34 Prozent

STANDARD-Infos Ö3-Chef Georg Spatt bewirbt sich um ORF-Radiodirektion Radioprofi bestätigt: "Bin sicher naheliegendster und wahrscheinlich bestqualifizierter ORF-interner Kandidat für diese Managementfunktion"

Aufreger! Oe24.tv-Bildschirm wird schwarz – Fellner sagt das "N-Wort" Rassistische Äußerung während Panne bei Fellner TV, Gast Robert Misik kündigt Boykott der Sendung an

False Balance Böhmermann attackiert Lanz: "Durchtränkt von Menschenfeindlichkeit" Satiriker warf Talkshow-Moderator vor, in der Corona-Pandemie umstrittenen Virologen wie Alexander Kekulé oder Hendrik Streeck eine Bühne zu bieten

Deutschland vor der Wahl In Stein gebaute Pressefreiheit: Die Bundespressekonferenz In der deutschen Bundespressekonferenz sind Medien die Gastgeber, nicht die Regierung. Das ist weltweit eine Besonderheit

Skandal in Serie "American Crime Story: Impeachment": Being Monica Lewinsky Die neue Staffel erzählt in sechs Folgen die Ereignisse dieses größten Politsexskandals der amerikanischen Geschichte neu und aus der Sicht Lewinskys

"Omar Little" "The Wire"-Schauspieler Michael K. Williams gestorben Der 54-Jährige wurde am Montag tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn gefunden. Die Hintergründe blieben zunächst unklar

Sexualkunde, very british Netflix veröffentlicht Trailer zu dritten Staffel von "Sex Education" Ab 17. September sind acht neue Folgen abrufbar

Castingshow Neue "Starmania"-Staffel startet Anfang März im ORF Bewerbungen für die Gesangs-Castingshow ab sofort möglich – Neue Ranking-Show "Meine großen 10" ab Mittwoch

Switchlist Tierbabys, Report, Folter in Guantanamo – TV-Tipps für Dienstag Re: Illegale Pestizide, Universum: Fabelhafte Tierbabys, Slahi und seine Folterer, Stipsits & Rubey, Pro & Contra, Kreuz und quer über das Schlüsseljahr 1979, Doris Schretzmayer in "Ternitz Tennessee" – dazu die Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht anregende Lektüre und einen angenehmen Abend!