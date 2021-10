ÖVP-Politiker Andreas Hanger hat sich auf die WKStA eingeschossen. Foto: APA

Die ÖVP hat am Dienstag erneut eine Pressekonferenz einberufen, um die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) anzugreifen. Neuigkeiten gab es keine: Andreas Hanger, Fraktionsführer im U-Ausschuss, zählte lediglich bereits mehrfach verbreitete Argumente dafür auf, die ihn eine "politisch motivierte" WKStA erkennen lassen. Hanger präsentierte teils irreführende, teils falsche Informationen und Rückschlüsse.

So warf er der WKStA vor, dass ein "Interesse" bestehen müsse, Akteninhalte an die Öffentlichkeit zu spielen, da sonst Ermittlungen "anders strukturiert" wären. Da die einzelnen Ermittlungsstränge miteinander zusammenhängen, ist das Recht auf Akteneinsicht für alle Beschuldigten gegeben.

Außerdem soll die WKStA "schleißig" gearbeitet haben, weil sie nach dem Eintrag "Kurz" im Terminkalender von Novomatic-Chef Johann Graf davon ausging, dass der Bundeskanzler gemeint sei – es sich aber um Grafs Schwiegertochter Martina Kurz handle. Tatsächlich vermerkte die WKStA sofort, dass auch Martina Kurz gemeint sein könnte.

"Linke Zellen"

Besonders ärgert Hanger, dass gegen den einstigen Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) keine Ermittlungen wegen des Verdachts auf Falschaussage eingeleitet wurden, nachdem er in der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord zuerst nicht antworten wollte und dann Erinnerungslücken hatte. Hanger sieht darin den Beweis für "zweierlei Maß" in der heimischen Justiz. Auch die eingereichte Anzeige der WKStA gegen Anna Thalhammer, Journalistin der "Presse", nannte Hanger als Beispiel. Diese Aktion war tatsächlich scharf kritisiert worden; Thalhammer stellte am Dienstag jedoch auf Twitter klar, sie fühle sich von Hanger "instrumentalisiert", die Causa sei mit der WKStA geklärt.

Hanger führte weiter aus, dass es in der WKStA "linke Zellen" und ein "parteiisches Ermittlungshandeln" gebe. Die angeblich geplanten Hausdurchsuchungen gegen die ÖVP, von der die Kanzlerpartei durch Journalistenanfragen erfahren haben will, seien jedenfalls "politisch motiviert". Die ÖVP weiß also nicht, ob Hausdurchsuchungen stattfinden werden und was deren Begründung ist; nennt sie aber vorsorglich "politisch motiviert".

Scharfe Kritik an Hanger

Damit reiht sich Hangers Pressekonferenz in eine lange Liste an Auftritten hochrangiger türkiser Politiker ein, die gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft Stimmung machen. Ähnliche Pressekonferenzen hielten alleine seit Jahresbeginn 2021 zum Beispiel die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz, Klubobmann August Wöginger, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler oder der Kanzler selbst ab.

Die grüne U-Ausschuss-Fraktionsführerin Nina Tomaselli sprach davon, dass Hanger mit dem Begriff "linke Zellen" eine "Terrorterminologie" verwende; das sei "unwürdig" und "respektlos". Die Neos forderten Justizministerin Alma Zadić (Grüne) zu einer Wortmeldung auf; der niederösterreichische SPÖ-Chef Franz Schnabl forderte den Rücktritt Hangers. (fsc, 5.10.2021)