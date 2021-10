Das Strandbad in Klagenfurt an einem strahlenden Oktobertag 2021

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem strahlenden Oktobertag 2021, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Jacken mit der Aufschrift "Security". Sie liegen auf dem Rücken, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, und betrachten das Firmament.)

DER ERSTE: Imm-… Immanuel? Konn i dia wos aufsogn?

DER ZWEITE: Von mia aus.

DER ERSTE (deklamiert): "Heabstgedonken // Dos Strondbod liegt wie ausgestorben. / Komplett stüll is uman See. / Im Wossa spiagln sich die Forben / von bunte Bama in da Heh. // Iwaroll folln schon die Blätta / und liegn do in Gölb und Rot. / Die Sunne wärmt vom Steg die Bretta. / Du oba denkst lei an den Tod. // Sölbst die ollaschensten Toge / mocht dia dea Gedonke hin. / Freind, loss dia dos eine sogen: / Denke nicht so oft an ihn. // Denn es weiß doch jeda Wappla, / doss ea irgendwonn muass gehn. / Drum moch bis zum letztn Zappla / dia dos Leben meglichst schen." (Kurze Pause.) Und?

DER ZWEITE: Schwoch.

DER ERSTE: Echt? Findest?

DER ZWEITE: Total schwoch.

DER ERSTE: Is von Rülke.

DER ZWEITE: Echt?

DER ERSTE: Sicha.

(Pause)

DER ZWEITE: Wos ma schon irgendwie taugt, is, doss onfongt traurig, oba donn Schluss is positiv. Lei sunst, i waß nit …

DER ERSTE: Is eh von mia.

DER ZWEITE: Ah, eh …

DER ERSTE: Rülke hätt nia g’schriebn "Wappla".

DER ZWEITE: Hob mi eh g’wundat.

DER ERSTE: Oba wiast gedocht host, is von Rülke, hot da auf amol onfongen taugn, oda?

DER ZWEITE: Naa naa, is nit woa. Schluss taugt ma jetzt aa noch irgendwie. Oba sunst … Total schwoch.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 29.10.2021)