Lisa Totzauer, bisher Channelmanagerin von ORF 1, erhielt nach STANDARD-Infos die meisten Stimmen der Redakteurinnen und Redakteure bei der Abstimmung über die künftige Hauptabteilungsleitung. Foto: Irene Kernthaler-Moser

Neue Chefin für TV-Magazine: Deutliche Mehrheit der Redaktion für Lisa Totzauer

Nachspiel: Bereits rund 15 Anzeigen gegen Politiker nach "Licht ins Dunkel"-Gala im ORF

Nach "Licht ins Dunkel"-Gala: Die Politik macht's wieder gut – am Maschek-"Beschwerdetelefon"

"And Just Like That", "The Witcher", Kebekus: Die besten Serien im Dezember

Besetzung: Philipp König wird Geschäftsführer von Kronehit

Nervöse Nachbarn: Hitzige Corona-Debatte bei Markus Lanz im ZDF

Doku "40 Jahre Aids – Schweigen = Tod" auf Arte: Lehren aus vier Jahrzehnten Pandemie

Nicht bestätigt: Deutscher Faktenchecker twittert über Servus TV als möglichen Job für Ex-"Bild"-Chef Reichelt

TV-Quoten: Höchster Novemberwert für ORF seit zehn Jahren, Servus TV erzielt Monatsbestwert

Interview mit Lisa Gadenstätter: "Niemand, der arm ist, muss sich dafür genieren"

Empfehlungen: Zwei STANDARD-Podcasts unter Jahresfavoriten der Apple-Redaktion

Ex-Fellner-Moderatorin Alexa: "Wurde in die Höhle des Löwen geschickt"

Pressefreiheit: Polen lässt Journalisten unter Aufsicht an Grenze, Helfer nicht

Unvereinbarkeit: CNN suspendiert Moderator Chris Cuomo, weil dieser für Bruder Quellen ausnützte

Online-Experiment: Viele Medienkonsumenten erkennen bezahlte Inhalte nicht als solche

Vorgeschmack: Trailer zu "Sex and the City"-Nachfolger mit alten Bekannten

Deutschland: Deutsche Welle lässt Antisemitismusvorwürfe extern untersuchen

TV-Tipps für Mittwoch: Sorry Angel, Dok 1: Arm in Österreich, Nobody ist der Größte

