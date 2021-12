[Corona-Liveticker] Deutsche Regierung schnürt neues Maßnahmenpaket

[Faktencheck] Warum Mutationen nicht wegen Impfungen entstehen

[Sammlung] Was man über Corona und die Impfung wissen muss: Ein Überblick

[Abgesagtes Großprojekt] Verkehrsentlastung durch Lobautunnel höchst fragwürdig

[Rohstoffe] Bäcker bangen um ausreichend Getreide aus Österreich

[Umwelt] Korallen filtern Mikroplastik aus dem Meer

[Podcast: Besser leben] Weihnachten: Wieso wir die falschen Geschenke kaufen

[Kommentar] Gesucht: Corona-Beauftragte/r

[Kommentar der anderen] Links und Grün können keine Wirtschaftspolitik

[Podcast: Feierabend] Nunu Kaller: "Achtsamkeit ist eine unfassbare Industrie"

[Recht] Neue Kryptobesteuerung verunsichert Branche

[International] Polen lehnt Vorschläge der EU im Migrationskonflikt mit Belarus ab

[Mattersburg-Krimi] Warum die Commerzialbank nicht schon 2015 aufflog

[ALBUM-Adventkalender: Tür 2] "In der Ferne": Absolute Fremdheit

[Wetter] Verbreitet ziehen dichte Wolken durch und vor allem im Süden regnet oder schneit es, oftmals auch kräftig. Im Westen hingegen lockern die Wolken vorübergehend auf und erst am Nachmittag ziehen wieder vermehrt Schnee- oder Schneeregenschauer auf. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 500 und knapp 1000m, vor allem im Süden kann sie aber bei stärkerem Schneefall bis in viele Niederungen absinken. Der Wind weht in der Früh im Norden und Osten noch mäßig, tagsüber kommt er nur noch schwach aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 7 Grad.



[Zum Tag] 1901: King Camp Gillette meldet in Boston ein Patent für seinen Nass-Rasierer mit auswechselbarer Klinge an.