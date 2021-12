ORF-General Alexander Wrabetz am 10. August 2021 – kurz zuvor bestellte der ORF-Stiftungsrat Vizefinanzdirektor Roland Weißmann zu Wrabetz' Nachfolger ab 2022. Foto: Heribert Corn

15 Jahre General: Der ORF des Alexander Wrabetz – Wrabetz absolviert seinen letzten Auftritt im ORF-Stiftungsrat nach 15 Jahren an der Spitze von Österreichs größtem Medienkonzern. Die Digitalnovelle wird nun für Mitte 2022 erwartet

ORF 3 sucht Chefredakteurin, Managerin Zierhut ist schon bestellt – Lou Lorenz-Dittlbacher wird als mögliche Nachfolgerin von Ingrid Thurnher beim Infosender gehandelt

Der letzte Cha-Cha-Cha in Dankbarkeit: "ZiB Spezial" zum Rückzug von Sebastian Kurz – Einmal noch gab es eine Sondersendung im ORF, wo der Alt-Kanzler und Noch-ÖVP-Chef den Bürgerinnen und Bürgern erzählte, wie dankbar er sei, mit 35 auf zehn Jahre Dienst an der Republik zurückblicken zu dürfen

Dartspieler "Die Wespe" auf Sky: Liebenswerter Antiheld mit Bierbauch und Haltung – Florian Lukas spielt in der Comedyserie einen heruntergekommenen Dartspieler, der es noch einmal wissen will – Sechs Folgen ab Freitag

Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler steigt aus Mediaagentur aus – "Vorarlberger Nachrichten" und Chefredakteur Riedmann gehen auf Distanz zu Meinungsforschungsinstitut Dr. Berndt

"Massenmörder": Demoteilnehmer in Linz attackierten ORF-Kameramann – In einem Video ist zu sehen, wie Teilnehmer der Corona-Demo in Linz auf einen Kameramann losgehen, bis die Polizei einschreitet

"ZIB"-Sendungen in ORF 1: Madeleine Gromann ersetzt Jürgen Pettinger – Die 26-Jährige Gromann verstärkt das Moderationsteam, Pettinger wechselt ins ORF-Radio

"ZiB Spezial" , "Runder Tisch", "Politik Live" zum Rückzug von Kurz, Nona und ihre Töchter, Stöckl – TV-Tipps am Donnerstag – Re: Diagnose unbekannt, Body Positivity – Das neue Bild vom eigenen Körper, Eco, Ewige Jugend – dazu die Radiotipps

