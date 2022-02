Der Film- und Fernsehproduzent Karl Spiehs ist am 27. Februar mit 90 Jahren verstorben. Mit Filmen wie "Die Supernasen" oder Serien wie "Ein Schloss am Wörthersee" feierte er große Erfolge. Mehr als 300 Kino- und TV-Produktionen verantwortete Spiehs und sah in seiner Arbeit "keinen Bildungsauftrag", sondern er wollte "Unterhaltung produzieren", wie er einmal in einem Interview sagte. Robert Newald hat ihn im Filmcasino und am Wörthersee fotografisch festgehalten. (4.2.2022)

Premiere des Films "Österreich – Oben und Unten" von Joseph Vilsmaier im Wiener Gartenbaukino:

Hubert von Goisern, Karl Spiehs, Joseph Vilsmaier. Foto: Robert Newald

Otto Retzer und Karl Spiehs in Velden am Wörthersee anlässlich des 25 Jahr Jubiläums zu "Ein Schloss am Wörthersee". Foto: Robert Newald

Foto: Robert Newald

Otto Retzer, Waltraut Haas und Karl Spiehs. Foto: Robert Newald

Dagmar Koller und Karl Spiehs. Foto: Robert Newald

Produzent Karl Spiehs (sitzend) mit Otto Retzer und Thomas Gottschalk. Foto: Robert Newald

Foto: Robert Newald