Youtube sperrt Kanäle von RT und Sputnik in Europa, Ukraine-Diskussion ohne Schonhaltung: "Hart, aber fair" zum Ukraine-Krieg in der ARD

Die nicht ganz ehrenwerte, jedoch ganz und gar herrschaftswürdige Queen Charlotte aus "Bridgerton", gespielt von Golda Rosheuvel. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Hier sind die Mediennews im Überblick:

Serienhighlights im März: "Star Trek: Picard", "Funeral for a Dog", "Bridgerton" – "Pieces of Her": Toni Colette in Stücken – "Ptolomey Grey": Niemals vergessen mit Samuel L. Jackson, "Mord mit Aussicht", "The Rising", "How I Met Your Father", "We Crashed", "Euphoria 2"

Joseph Gepp wird Ressortleiter Wirtschaft des STANDARD – Der renommierte Journalist startet im Mai und will "ökonomische Zusammenhänge noch greifbarer machen"

Youtube sperrt Kanäle von RT und Sputnik in Europa – Auch die EU-Kommission will beide Sender noch am Dienstag sanktionieren

Ukraine-Diskussion ohne Schonhaltung: "Hart, aber fair" zum Ukraine-Krieg in der ARD – Zwar laufe Putins Aggressionskrieg nicht so zügig ab wie geplant, waren sich die Gäste einig. Doch der harte Teil komme erst

Februar bescherte Österreichs TV-Sendern hohe Quoten – ORF-Sendergruppe erzielte Februar-Bestwert seit 2009, Servus TV und Puls 24 erreichten sogar Höchstwert der Sendergeschichte. Puls 4 blieb stabil, ATV baute ab

Russischer Agentur Ruptly mit Sitz in Berlin laufen die Mitarbeiter davon – Der Kreml nennt seine Invasion "Sondereinsatz" und hat seine Medien dazu angehalten, diesen Begriff zu verwenden

Blog: Zu lange zu weiß: Der Journalismus in den USA – Medien und deren Vergangenheitsbewältigung zum Thema Rassismus zeigen, dass bis vor kurzem nur weiße Stimmen im Journalismus zu sehen, hören oder lesen waren

Der seidene Faden, Putin und Der Algerienkrieg: TV-Tipps für Dienstag – Außerdem eine Reportage über den Traum vom Moulin Rouge, ein "Report" über die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die Komödie "Heartbreakers"

Wir wünschen noch einen schönen Abend!