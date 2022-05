Weiterbilden, weiterdenken, weiterkommen – die Notwendigkeit und Relevanz des lebenslangen Weiterlernens wird in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eine der wichtigsten und wertvollsten Ressourcen in erfolgreichen Unternehmen.

In Lifelong-Learning-Programmen werden die Herausforderungen unserer zunehmend vernetzten Welt als Chance verstanden, um beruflich auf dem neuesten Stand der Technik und der Wissenschaften zu bleiben. Unternehmen werden durch hervorragend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wettbewerbs- und konkurrenzfähig, indem motivierte Fachkräfte abteilungsübergreifendes Know-how bis hin zu Management-Skills neben ihrer Berufstätigkeit erwerben und diese Fähigkeiten postwendend im Arbeitsumfeld anwenden können.

Chance zum Einstieg und Aufstieg

In Europa ist bereits ein Fachkräftemangel spürbar, der massive Auswirkungen auf die heimische Industrie haben wird, wenn nicht in qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung investiert wird. Das betrifft gleichermaßen berufliche Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger, spartenfremde Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sowie Höherqualifizierungen von bereits facheinschlägig tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dies bietet nicht nur Chancen zum Einstieg, sondern auch zum Aufstieg in der Arbeitswelt und für die Firmen wiederum Erfolge durch top qualifiziertes Personal. Die Bereitschaft zur steten Weiterbildung wird ein Schlüsselfaktor in der beruflichen Qualifikation sein.

Interaktive, durch Augmented Reality unterstützte Service-Anleitung. Foto: Dominik Gärner, ar:met

Das berufliche Umfeld erweitert und verändert sich in allen Sparten laufend und damit auch die erforderlichen Tools, Technologien und Fähigkeiten. Dies verlangt moderne Curricula, die mit Vertreterinnen und Vertretern aus Industrie und Wirtschaft entwickelt und deren Lehrinhalte an der FH Joanneum interdisziplinär, transdisziplinär und multidisziplinär vermittelt werden.

In den Weiterbildungsprogrammen der Joanneum Academy findet praxisbezogener, projektorientierter Unterricht in Kleingruppen statt, gelehrt von fachlich und didaktisch versierten Lehrenden, bereichert durch Gastvorträge von nationalen und internationalen Expertinnen und Experten zu topaktuellen Themen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen somit ein umfassendes und praxisnahes Wissen über alle Teilprozesse ihres Arbeitsgebiets mittels neuester Technologien vermittelt.

Die Qualität der Aus- und Weiterbildung auf universitärem Niveau garantiert die FH Joanneum. Jene Weiterbildungsprogramme mit akademischen Abschlüssen stellen hier auch eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, in jedem Lebensalter neben der beruflichen Tätigkeit einen akademischen Titel zu erlangen, und soll zu Führungspositionen ermutigen und befähigen.

Studierende des Masterlehrgangs Technische Dokumentation lernen, mit modernen Tools umzugehen. Foto: Martina König, FH Joanneum

Praxisbezug und Netzwerkaufbau

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen attestieren der berufsbegleitenden Weiterbildung an der FH Joanneum exzellente Berufschancen und Aufstiegsmöglichkeiten, darüber hinaus schätzen sie die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen und neue Geschäftsideen zu entwickeln. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in berufsbegleitenden Weiterbildungsprogrammen stammen aus unterschiedlichen Altersstufen, weisen verschiedenste Vorbildung und Berufserfahrung auf und kommen aus sämtlichen Branchen aus Industrie und Wirtschaft. Diese Heterogenität bietet immense Vorteile für das Miteinander- und Voneinander-Lernen sowie für den Aufbau eines zusätzlichen beruflichen Netzwerks.

So auch eine Absolventin: "Als Quereinsteigerin war es mir wichtig, eine fundierte Ausbildung zu finden, die sich mit einem Vollzeitjob vereinbaren lässt. Für den Masterlehrgang 'Technische Dokumentation' habe ich mich aufgrund der zukunftsorientierten Inhalte, der langen Liste an renommierten Vortragenden aus der Praxis und nicht zuletzt der überschaubaren Dauer von drei Semestern entschieden. Besonders positiv finde ich, dass viele der unterrichteten Inhalte direkt in der Praxis umgesetzt werden können und dass besonders die rechtlichen Anforderungen detailliert und praxisbezogen betrachtet werden. Außerdem kann man sich durch diverse Veranstaltungen schnell ein wertvolles Netzwerk aufbauen." (Martina König, 2.5.2022)